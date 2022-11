Svjedok željezničke nesreće: Vidio sam strojovođu, govorio je u šoku 'Mogao sam poginuti'

Teretni vlak vlak HŽ Carga je noćas oko 2,20 sati na željezničkom kolodvoru Škrljevo u blizini Rijeke udario u parkirane vagone željezničkog teretnog operatera Enna transporta, pri čemu je došlo do iskliznuća lokomotive s kolosijeka. U nesreći je jedna osoba lakše ozlijeđena.

"Čuo sam gromoglasan prasak koji me probudio iz sna. Otišao sam na prozor, no nisam dobro vidio tračnice jer je bio mrak pa sam stvarno pomislio da je u pitanju grom i vratio se u krevet. Tek ujutro kad se razdanilo imao sam što vidjeti. Strašno, sva sreća pa se nije radilo o putničkom vlaku i da su cisterne bile prazne", kazao je vidno šokirani stanar zgrade tik do željezničkog kolodvora za 24sata.

"Nakon nesreće vidio sam strojovođu kako hoda tik do tračnica i šokiran sam sebi u bradu govori - 'mogao sam poginut!?. Kasnije sam čuo da je, kada je shvatio da će udariti u cisterne, potrčao prema stražnjem dijelu lokomotive, tj. prema vratima iz kojih je ispao pri udaru. Taj potez ga je vjerojatno spasio jer i sami vidite koliko je smrskan prednji dio", kaže stanar kuće pored kolodvora.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je u ponedjeljak da je, prema prvim informacijama, do nesreće u kojoj je noćas na parkirane vagone na željezničkom kolodvoru Škrljevo naletio teretni vlak, došlo zbog ljudske pogreške.

"Po prvim informacijama koje imam, radi se o ljudskoj pogrešci, od strane prometnika vlakova", rekao je naglasivši da ne može govoriti o detaljima te da je riječ o prvim informacijama.

"Što se točno dogodilo utvrdit će nezavisna tijela i povjerenstvo koje je formirala HŽ infrastruktura te Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu", dodao je ministar Butković.

Direktor HŽ Infrastrukture Ivan Kršić rekao je da je materijalna šteta je znatna, a nema teže ozlijeđenih.

"Željeznički promet je u prekidu, putnici se prevoze autobusima, a policija i naše službe su na očevidu,“ rekao je Krešić i dodao da će vagoni s pruge biti uklonjeni, a promet normaliziran čim očevid završi.

Na novinarsko pitanje kako s dogodilo da se vagoni nalaze na glavnom kolosijeku jer su, navodno, morali biti na sporednom kolosijeku, Krešić je odgovorio da će se to utvrditi.

"To ćemo vidjeti, naše i povjerenstvo od Carga i Enne, zajedno s policijom i Državnim odvjetništvom utvrdit će što se točno dogodilo,“ naglasio je.

Na upit kada bi vagoni mogli biti uklonjeni s pruge, Krešić je odgovorio da će se vidjeti te da pretpostavlja da bi mogli biti uklonjeni za jedan ili dva dana.

"Čim završi očevid poslat ćemo stručne službe i pomoćne vlakove i ukloniti sve što treba,“ dodao je.