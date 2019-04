Svjedočenje vjere Zlata Dalića

„Cijeli život živim u vjeri i s vjerom, majka me uputila u to i jednostavno u vjeri nađem neku snagu i svoj mir. Kad se dođe do utakmice, sve pripremiš i napraviš i onda prepustiš dragom Bogu da bude kako treba biti i kako si zaslužio“, posvjedočio je u srijedu uvečer na posljednjoj tribini kod zagrebačkih dominikanaca izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić, koja se zbog velikog zanimanja nije kao i inače održala u dvorani, nego u samoj crkvi koja je, kao što je rekao voditelj tribina o. Anto Gavrić, bila puna „kao da je nedjeljna misa“.

Dalić je rekao kako obično prije utakmice izmoli dvije molitve, od kojih je jedna Gospi u potrebi, ali da nikada ne moli da mu „da to i to“, nego zahvaljuje što mu je Bog dao sposobnost i snagu da izdrži.

