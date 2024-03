Svjedočanstva stravičnog napada u Moskvi: 'Svojim očima sam vidjela kako ljudi padaju'

U jučerašnjem terorističkom napadu u Moskvi je poginulo više od 130 ljudi. Napadači odjeveni u maskirne odore su otvorili vatru iz automatskog oružja na ljude u koncertnoj dvorani Crocus City Hall u blizini Moskve, u jednom od najgorih ovakvih napada u Rusiji posljednjih godina.

"Sva četiri izvršitelja terorističkog napada, svi koji su pucali i ubijali ljude, pronađeni su i privedeni. Pokušali su se sakriti i krenuli prema Ukrajini, gdje im je, prema preliminarnim podacima, s ukrajinske strane bio pripremljen prozor za prelazak državne granice", rekao je Vladimir Putin kada se danas obratio javnosti.

Jedna svjedokinja po imenu Natalija upravo je skinula kaput i stajala u redu u petak navečer na internom ulazu u koncertnu dvoranu u trenutku kada je započela pucnjava.

"Pucnji su došli s leđa", rekla je Natalija za Reuters. "Bilo je glasno, kao prasak petarde, vatromet, ali kao automatski rafal. Mogla sam to čuti odmah iza sebe, nedaleko", dodala je. Počela je bježati čim je čula vrištanje, "Svi su vrištali; svi su trčali". U tom trenutku je bez kaputa počela trčati do stanice metroa koja je u blizini. "Proživjela sam strašne emocije. To je jednostavno noćna mora", rekla je.

Svjedokinja Anastasia Rodionova je objasnila kako su neki ljudi mislili da je pucnjava dio predstave. "Neki su mislili da je to neka vrsta specijalnog efekta. Tada sam svojim očima vidjela kako ljudi padaju i počela je paljba iz automatskog oružja. Javlja ti se instinkt za samoodržanjem, oči ti se šire, gdje da bježim? Onda nam je netko viknuo: dižite se - nemojte ležati ili će nas sad sve strijeljati" rekla je.

Naime, neki muškarci su uspjeli razvaliti vrata i tako pobjeći dok se putem razglasa objavilo kako je koncert otkazan iz tehničkih razloga te kako se moli da ljudi napuste dvoranu.

Jedna od ozlijeđenih žena je rekla kako je pala na pod u trenutku kada su počeli pucati. Morala je puzati do izlaza kako bi izvukla živu glavu. "Ubijena je djevojka do mene" rekla je.

Napadači su počeli i paliti zgradu. Prolijevali su nekakvu vrstu zapaljive tekućine po sjedalima i zastorima dvorane. Kada se požar razbuktao se urušio i krov.

Vatrogasne službe su satima gasile požar, a mrtvi su pronađeni na stubištu za evakuaciju i u toaletima gdje su se skrivali od napadača, objavio je ruski medij Baza na svojim Telegram kanalima.

