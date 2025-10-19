Svi su čekali Trumpov odgovor na prosvjede, a on se okrunio i proglasio kraljem

U odgovoru na nacionalne prosvjede "Nema kraljeva" protiv politike američkog predsjednika održane u subotu, Donald Trump objavio je u nedjelju videozapise generirane umjetnom inteligencijom koji ga prikazuju kao kralja.U jednom videu, koji je Trump podijelio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, prikazan je kao pilot borbenog zrakoplova s oznakom "kralj Trump". U videu zrakoplov ispušta tvar koja nalikuje izmetu na prosvjednike u gradu koji izgleda kao New York. U drugom videu generiranom umjetnom inteligencijom, koji je prethodno objavio potpredsjednik JD Vance na platformi Bluesky, prikazan je Trump kako se ukrašava kraljevskim obilježjima - krunom, odorom i mačem, dok političari poput demokratkinje Nancy Pelosi kleče pred njim.
Trumpove objave bile su očiti odgovor na slogan "Nema kraljeva" na prosvjedima na kojima su se u subotu okupili milijuni ljudi. Prosvjednici su izrazili svoje nezadovoljstvo predsjednikovim stilom vođenja. Organizatori su rekli da je gotovo sedam milijuna ljudi sudjelovalo u prosvjedima u više od 2700 gradova i mjesta u Sjedinjenim Državama. Pokret "Nema kraljeva" optužuje Trumpa za autoritarno ponašanje. Skupina je istaknula da Trump vjeruje da je njegova moć apsolutna, ali "Amerika nema kraljeve".
