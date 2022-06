Svi koji žele moći će raditi do 68. godine: Nestašica radne snage premošćuje se sve starijim radnicima

Od početka iduće godine radni odnos u Hrvatskoj neće prestajati po sili zakona s navršenih 65 godina već će svi koji to žele moći raditi sve do 68. godine! Dogovor je to socijalnih partnera pri najnovijoj izmjeni Zakona o radu koji će uskoro ući u redovnu proceduru. Indirektno produljenje radnog vijeka ovog puta nije izazvalo trzavice kao Plenkovićeva neuspjela mirovinska reforma iz 2019. koju su sindikati srušili pod sloganom "67 je previše". Tada je Plenkovićeva Vlada htjela ubrzati produljenje radnog vijeka, ali postigla je suprotan učinak. Na kraju se morala povući i ukinuti odluku koju je svojedobno donijela Milanovićeva Vlada da se i u Hrvatskoj od 2033. godine radi do 67. godine.