Svećenik odbio respirator kako bi spasio nepoznatog mladića, preminuo nedugo nakon

Župnik Giuseppe Berardelli iz talijanske općine Casnigo preminuo je u 72. godini od koronavirusa. Preminuo je jer je drugom mlađem bolesniku dao respirator.

Općina Casnigo dio je regije Lombardije u kojoj je velik broj ljudi zaražen koronaviurusom. Župniku Berardelliju njegovi su župljani kupili respirator nakon što se razbolio. On mu je možda mogao spasiti život, no župnik je odlučio da ga skinu s njega te daju mlađem čovjeku kojemu je također bio potreban. Njega nije ni poznavao, piše BBC.

Nedugo nakon toga otac Giuseppe je preminuo, a dok je lijes s njegovim tijelom išao prema posljednjem počivalištu, mještani su izašli na svoje prozore i gromoglasnim pljeskom ga pozdravil.

Fr. Giuseppe Berardelli, a 72-year-old priest who gave a respirator (that his parishioners had purchased for him), to a younger patient (whom he did not know), has died from #coronavirus.



