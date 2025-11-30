Sve upućuje na to da je Plenković počeo kampanju za svoj četvrti mandat

Naš atomski fizičar Tonći Tadić provodi fascinantnu statistiku o tome koliko je puta u četiri godine rata u Ukrajini Putinova Rusija zaprijetila da će upotrijebiti atomsku bombu. Čini mi se da je brojka prešla već 40-ak takvih najava. Kad je riječ o Hrvatskoj i kada bi se netko poput Tadića sada pozabavio zbrajanjem koliko je puta u svojih deset godina vladanja premijer Andrej Plenković bio izložen zahtjevima da siđe s vlasti, a zbog korumpiranosti ljudi koje je on kadrovirao na bitne funkcije, izgledno bismo i tu već došli do sličnih brojki. Niti je Rusija upotrijebila atomsku bombu, niti Plenković pokazuje namjeru da siđe s vlasti. Naprotiv, sa svakom novom smjenom ili uhićenjem njegovih kadrova on kao da stječe sve veću moć u stranci i državi. Takve afere on prolazi u sve bržem slalomu i u boljem prolaznom vremenu. Tako se u sekundi otresao i ove zadnje afere u kojoj je uhićen njegov glavni državni inspektor Andrija Mikulić i još je istodobno spakirao i uručio opoziv petorici moćnih direktora velikih državnih poduzeća. Sjećamo se da je Plenković bio ljutit kad je saznavao o uhićenju nekog od svojih ministara iz medija.