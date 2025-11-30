Naši Portali
Davor Ivanković
Autor
Davor Ivanković

Sve upućuje na to da je Plenković počeo kampanju za svoj četvrti mandat

30.11.2025. u 06:24

U poziciji najveće stranačke i državne moći pojedinac može povjerovati u svoju političku besmrtnost, pomisliš da se bez tebe ne može i da nemaš ozbiljnog nasljednika

Naš atomski fizičar Tonći Tadić provodi fascinantnu statistiku o tome koliko je puta u četiri godine rata u Ukrajini Putinova Rusija zaprijetila da će upotrijebiti atomsku bombu. Čini mi se da je brojka prešla već 40-ak takvih najava. Kad je riječ o Hrvatskoj i kada bi se netko poput Tadića sada pozabavio zbrajanjem koliko je puta u svojih deset godina vladanja premijer Andrej Plenković bio izložen zahtjevima da siđe s vlasti, a zbog korumpiranosti ljudi koje je on kadrovirao na bitne funkcije, izgledno bismo i tu već došli do sličnih brojki. Niti je Rusija upotrijebila atomsku bombu, niti Plenković pokazuje namjeru da siđe s vlasti. Naprotiv, sa svakom novom smjenom ili uhićenjem njegovih kadrova on kao da stječe sve veću moć u stranci i državi. Takve afere on prolazi u sve bržem slalomu i u boljem prolaznom vremenu. Tako se u sekundi otresao i ove zadnje afere u kojoj je uhićen njegov glavni državni inspektor Andrija Mikulić i još je istodobno spakirao i uručio opoziv petorici moćnih direktora velikih državnih poduzeća. Sjećamo se da je Plenković bio ljutit kad je saznavao o uhićenju nekog od svojih ministara iz medija.

Ključne riječi
korupcija HDZ Andrej Plenković

Komentara 11

Pogledaj Sve
AL
AP_Lapapa
08:14 30.11.2025.

Znači borba protiv korupcije za tebe je kampanja a sama korupcija normalno je stanje.

Avatar Dzambo1
Dzambo1
07:18 30.11.2025.

Ustav R HR triba mijenjat sto se tice mjesta Premijera tako da ubuduce NITKO nemoze biti (ista osoba) Premijer R HR vise od 2 mandata zaredom ili cak pojedinacno da bude jednom primijer pa onda nakon 8 godina ili cak poslije vise god. da se ponovo kandidira... Tak i za Gradonacelnike i sva vazna mjesta drzavna u R HR. Sa tim nacinom dobili bi svi oni koji u R HR da imaju svoju sansu da se kandidiraju a ne da cekaju ''zilion'' god. ili drugog JBT da sidje sa vlasti...

AL
AP_Lapapa
08:25 30.11.2025.

Dobra mu kampanja. Izgorjeli zapušteni neboder u državnom vlasništvu i glavni državni inspektor kojeg je on izabrao svojim nepogrešivim radarima u korupciji do grla. Uspjeh na izborima zajamčen.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

