Sve je započelo kao šala: Jezero između Kosova i Srbije moglo bi se zvati po Trumpu

Uz hotele i golf klubove, američki predsjednik Donald Trump na granici Srbije i Kosova uskoro bi mogao imati i jezero nazvano po njemu. Radi se o 24 kilometara dugom i vrlo uskom jezeru koje se proteže kroz Srbiju i Kosovo, države koje ga svojataju i nazivaju različitim imenima.

U četvrtak se na kosovskoj strani pojavio velik natpis na engleskom jeziku na kojem piše "Lake Trump" (Trumpovo jezero), a na srpskoj je, pak, izvješena zahvala republikanskom predsjedniku na nedavnom posredovanju u razgovorima Kosova i Srbije.

"Predsjedniče Trump, kosovski Srbi su vam zahvalni što ste donijeli mir", piše na transparentu na mostu preko jezera, također na engleskom jeziku.

Jezero se na Kosovu naziva Ujman, a u Srbiji Gazivode, te je samo jedno od mnogih prijepora između dviju država 20 godina od njihovog ratnog sukoba. Nakon što su se natpisi pojavili, kosovski premijer Avdullah Hoti na svom je Twitter profilu napisao da "pozdravlja" prijedlog novog imena u čast "povijesnog dogovora o gospodarskoj normalizaciji" Kosova i Srbije koji je početkom rujna potpisan u Bijeloj kući.

I welcomed Amb Grenell's proposal that Lake Ujman be renamed Trump Lake, in honor of @realDonaldTrump role in reaching a historic #economicnormalization agreement between Rep. of #Kosovo and Serbia, as a major step towards a final pol. agreement, resulting in mutual recognition. https://t.co/OK8vZswE6k