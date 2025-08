Svaka četvrta trgovina ne poštuje Vladine odredbe ili ih je previdjela

Neisticanje dodatne cijene kao mjere izravne kontrole cijene u maloprodaji, nepridržavanje odluke o najmanje jednom proizvodu iz kategorije s ograničenom cijenom, varanje na cijenama koje su iznad dopuštenih, nepostojanje zasebnih polica..., samo su neki od nedostataka koje je od stupanja na snagu Vladine Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda i određenih kategorija proizvoda u trgovini na malo od 7. veljače te Odluke o objavi cjenika i isticanju dodatne cijene kao mjera izravne kontrole cijene u trgovini na malo, koja je na snagu stupila 15. svibnja, u 825 trgovina utvrdio i prekršajno prijavio Državni inspektorat (DIRH). Riječ je, podsjetimo, o Vladinoj listi 70 proizvoda i kategorija proizvoda za koje je određena najviša razina cijena te su propisane obveze trgovaca na malo u svezi informiranja potrošača.

Lista 30 prehrambenih i higijenskih proizvoda iz rujna 2023., za koje vrijede najviše cijene za cijelu kategoriju neovisno o proizvođaču, od veljače 2025. korigirana je u kategorijama pilećih/purećih hrenovaka, jabuka i toaletnog papira, a na nju je dodano još 40 proizvoda, od kruha i kajzerice, čajne paštete, palente, zobenih pahuljica, do kelja, poriluka, naranača, oslića, ribljih konzervi... kako bi se, isticali su mjerodavni, otklonile štetne posljedice poremećaja na tržištu u pogledu opskrbe potrošača. Kada određenog proizvoda nestane na polici, trgovac mora uvrstiti drugi iz iste kategorije po ograničenoj cijeni. No ispada da svaka četvrta trgovina ne poštuje takve odredbe ili ih je previdjela – njih 25,87% (825) od nadziranih 3337 koje je tržišna inspekcija 'obišla' od 7. veljače do 25. srpnja.

Za čak 2722 proizvoda (artikla) nije istaknuta vizualna identifikacijska oznaka u skladu s Odlukom, za 337 proizvoda utvrđena je prodaja zatečenih proizvoda po cijeni koja je iznad najviše dopuštene, a za 523 kategorije proizvoda utvrđeno je da trgovci nisu za najmanje jedan artikl odredili cijenu do najviše razine dopuštene cijene, a imaju ih u ponudi, najviše na primjerima kruha (134 slučaja), kranjske kobasice (86), peciva kajzerice (73), tirolske kobasice (67), naranče u rinfuzi (65), pancete (60)... Za 1199 kategorija proizvoda nisu istaknute vizualne identifikacijske oznake za najmanje jedan artikl iz te kategorije proizvoda, a utvrđeno je i 278 povreda vezano za informiranje potrošača poput neisticanja plakata i osiguravanja zasebnih dijelova/polica u trgovinama koje imaju više od 400 kvadrata prodajnog prostora.