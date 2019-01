Sutra prosvjed radnika rafinerije, gradsko vijeće uputilo pismo Vladi RH

Stožer za obranu Rafinerije nafte Sisak za srijedu je najavio prve aktivnosti protiv odluke Uprave o zatvaranju Rafinerije u Sisku. Prosvjed bi se trebao u 8 sati održati na parkiralištu na porti pogona KP-6.

– Sve pozivam na podršku. Ne nužno dolazak na mjesto okupljanja, već jednu običnu ljudsku podršku. Dakle, ne molimo nikoga, jer naprosto nema razloga za to. Ako želite i možete doprinijeti pozitivnom stavu, pa makar to bio i "lajk" nama je ok – poručio je koordinator Stožera Predrag Sekulić najavivši kako je ovo početak akcija Stožera protiv najavljenog prekida prerade nafte u Sisku.

Istovremeno danas je Predsjedništvo Gradskog vijeća Grada Siska poslalo pismo sa zahtjevima prema Vladi RH, klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru te ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

– Od Vlade Republike Hrvatske, kao dioničara s udjelom od 44 % u vlasništvu nacionalne naftne kompanije, tražimo da izvrši pritisak preko hrvatskih članova Uprave INA d.d. i stavi u mirovanje ili povuče odluku o prestanku prerade nafte u Rafineriji Sisak do ispunjenja određenih uvjeta – stoji na početku pisma Predsjedništva Gradskog vijeća, u kojem se još od Vlade RH traži da primi i sasluša predstavnike radnika sisačke Rafinerije koji imaju dokaze o manipulaciji brojkama u prikazu bilanci rafinerija te da se angažira neovisna agencija koja bi analizirala podatke o poslovanju INA-e.

Jedan od zahtjeva je i zaustavljanje svih odluka koje negativno utječu na poslovanje dok se ne dovrše sudski postupci Ivi Sanaderu i Zsoltu Hernadiju te povlačenje prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privatizaciji INA-e do završetka neovisne analize.