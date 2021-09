Sutra kreće prva faza popisa stanovništva. Evo kako upisati sebe i svoje ukućane

Sutra u Hrvatskoj počinje digitalni popis stanovništva, kućanstva i stanova koji će trajati do 26. rujna i u toj prvoj fazi popisa građani će se moći samopopisati preko sustava e-Građani. Nakon prve faze slijedi druga faza popisa od 27. rujna do 17. listopada kada gotovo 8000 popisivača izlazi na teren kako bi s pomoću elektroničkih uređaja popisali one koji se nisu popisali online, obavili kontrolu i ispravili pogreške nastale samopopisivanjem građana.

''Dozvolili smo da je jedan član kućanstva koji ima vjerodajnicu dovoljan da popiše sve ukućane'', pojasnila je ravnateljica Državnog zavoda za statistiku Lidija Brković za Dnevnik.hr. Ako, primjerice, baka živi u susjednoj kući, možete popisati i nju ako ima vjerodajnicu. ''Ako je nema, još je uvijek stigne izvaditi i ne mora ići u poslovnicu FINA-e tijekom trajanja prve faze popisa - od 13. do 26. rujna'', kazala je Brković.

Što se elektronskog koda tiče, Brković je kazala da, ukoliko nekoga nema tjednima u stanu, može se predati predstavniku stanara, susjedima ili zalijepiti na vrata. ''Ne može biti manipulacija jer je šifra nama kontrola obuhvata popisa, a nikome drugome ta šifra ne znači'', pojasnila je Brković.

Prebivalište se popisuje na mjestu gdje se nalazite u trenutku popisa. ''Ako ste u Istri, tamo ćete se popisati'', pojasnila je. Oni koji su se odselili u Irsku recimo, popisat će ih se tamo gdje trenutno borave. ''Koji su se odselili u Irsku, tamo će ući u popis stanovnika'', rekla je Brković.

Kazna za netočne podatke je od dvije do pet tisuća kuna. ''Prema zakonu imamo različite izvore podataka koje ćemo koristiti'', kazala je. Istaknula je da prije nije bilo kazni, a nada se da će tako biti i ove godine. ''To nije sfera kopanja podataka, to je anketno istraživanje koje ne ulaze u sfere GDPR-a'', rekla je Brković.

Što se tiče popisivača manjinske nacionalnosti, ističe Brković, preporučuje se u organizacijskim uputama da na područjima gdje su prisutne nacionalne manjine da pripadnici nacionalnih manjina znaju jezik. ''Međutim, glavni uvjet je bio da imaju završenu srednju školu i da je informatički pismen te da imaju iskustva s prijašnjim popisima'', rekla je Brković i kazala da Zavod nije imao utjecaj na izbor, već županijska popisna povjerenstva. Rezultati će biti dostupni šezdesetak dana nakon završetka popisa.