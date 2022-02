Sutra će biti sunčano i ponegdje za oko 10°C više od prosjeka, no za vikend slijedi promjena

Ako žudite za zimi uobičajenim vremenskim uvjetima, bit ćete razočarani. Vrijeme će idućih dana biti promjenjivo. U petak će biti pretežno suho i sunčano, zatim većinom oblačnije uz najčešću kišu od subote do ponedjeljka, kada će na Jadranu biti i za neke problematičnih izmjena i jačine vjetra. Kako navodi meteorolog Zoran Vakula za HRT, za prevrtljivu veljaču ništa neobično, ali barem neko pokazivanje ćudi. Kad već nema hladnoće.

Petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti pretežito sunčan uz poslijepodnevnu temperaturu i za oko 10 °C višu od prosječne. Ujutro će mjestimice biti magla, kao i u središnjoj Hrvatskoj. Tamo je uz maglu moguća i poledica, a tijekom dana bit će vedro uz malo oblaka. Najviša temperatura zraka bit će između 15 i 17 °C. Danju će u gorju biti svježije, a u Rijeci i široj okolici bit će oblačno uz mogućnost kiše. U noći i ujutro mjestimice magla, poslije jačanje juga i povećanje valovitosti.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije bit će ponegdje sumaglica i magla, a zatim pretežno sunčano i do večeri uz slabo do umjereno jugo i more najviše umjereno valovito. U unutrašnjosti će biti između -4 i 0 °C, do poslijepodnevnih od 15 do 18 °C. Podjednaka dnevna temperatura bit će i na jugu Hrvatske, gdje će vjetar do večeri biti slab, najprije burin pa istočnjak i jugo.

Prognoza za vikend

Zoran Vakula navodi kako će i sljedeći dani biti razmjerno topli za ovo doba godine, ali u unutrašnjosti manje nego do sada. Bit će i oblačnije, povremeno uz kišu koja u drugom dijelu subote može biti i obilnija. U gorju će biti i snijega, a jugozapadni i južni vjetar u subotu će prolazno zamijeniti sjeverni i sjeveroistočni.

Na Jadranu će nakon subotnjeg umjerenog i jakog juga do nedjelje ujutro puhati bura koja će na sjevernom dijelu onemogućavati normalno prometovanje. Zatim će puhati sjeverozapadni vjetar pa opet jugo. Naoblaka će, također, biti promjenjiva kao i izmjena suhih i kišnih razdoblja. Ipak, vjerojatno najkišovitije bit će u subotu na sjevernom Jadranu.

