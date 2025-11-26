Sutkinja optužena prije pet godina još radi, optužnica nije potvrđena, a njezina obrana sada traži da se slučaj iz Zagreba prebaci u Split

Uhićeni su 2017., optuženi 2020., a optužnica još nije pravomoćna. I neće biti u skorašnje vrijeme, jer je obrana izvela neviđen manevar. Naime, na sjednici optužnog vijeća, koja je održana na zagrebačkom Županijskom sudu, Vesna Malenica, suspendirana sutkinja Trgovačkog suda i Pero Hrkać, stečajni upravitelj te njihovi suoptuženici, zatražili su da se spis delegira sa suda u Zagrebu na neki drugi manje opterećeni sud. Podloga za taj zahtjev je što se na spisu do sada izmijenilo više sudaca, a obrane smatraju da bi za ovaj slučaj dobar bio Županijski sud u Splitu jer se dio malverzacija odnosi na Makarsku. Kako o tom zahtjevu mora odlučivati Visoki kazneni sud (VKS), jasno je da ova optužnica neće tako skoro biti potvrđena. Usput, iako je optužena za koruptivna djela, Vesna Malenica je i dalje sutkinja jer je 2017. privremeno udaljena s dužnosti i to joj se privremeno udaljenje produljuje svaka tri mjeseca. I "privremenost" traje osam godina. I da, za to vrijeme pola svoje sudačke plaće.

Zadnja sjednica optužnog vijeća, prije ove u srijedu, u tom predmetu održana je u rujnu 2024. i tada je obrana tražila izdvajanje nekih dokaza kao nezakonitih. Optužno vijeće je taj zahtjev obrane odbilo, obrana se žalila, a Visokom kaznenom sudu (VKS) je očito trebalo podosta vremena da se se te žalbe riješe. Svi apsurdi hrvatskog pravosuđa mogu se vidjeti u ovom slučaju jer je već jednom bilo odlučeno da su dokazi čije je izdvajanje obrana opetovano tražila - zakoniti. Međutim, zbog neke pravne tehnikalije je ta odluka ukinuta, pa je optužno vijeće u rujnu lani ponovo odlučivalo o stvarima o kojima je već odlučilo.... Apsurdno je i da sutkinja Malenica i dalje radi na Trgovačkom sudu te da joj se stegovna mjera privremenog udaljenja s dužnosti produljuje svaka tri mjeseca. Državno sudbeno vijeće (DSV) je to zadnji put učinilo na sjednici u srpnju, a novo tromjesečno privremeno udaljenje sutkinje Malenice od obnašanja dužnosti je počelo teći u kolovozu. Pa će joj uskoro vjerojatno biti opet produljeno za tri mjeseca. I tako očito sve dok ne dohvati uvjete za - mirovinu....

Prema optužnici, USKOK tvrdi da su sutkinja Malenica i Hrkać godinama bili dobro uigrani tandem, jer su zajedno tijekom godina vodili niz stečajnih postupka, velikih tvrtki i banka, poput Glumina i Komercijale banke. Vođenje stečajeva bilo im je, tvrdi USKOK, pokriće za izvlačenje novca i osobno bogaćenje. Prema navodima USKOK-a, izvukli su oko 45 milijuna kuna, pri čemu su njih dvoje osobno "zaradili" oko 13 milijuna kuna. Osim njih dvoje, još su optuženi Tatjana Kušec, koja je bila Hrkačeva desna ruka, Miroslav Mitak, poduzetnik Milan Lučić, Josip Debić te tvrtka Moto sprint.

Sutkinja Malenica i Hrkać se terete da su u stečajnim postupcima koje su vodili Glumina banku oštetili za više od 20 milijuna kuna, Glumina gradnju za tri milijuna kuna, Amforu maris za 15,5 milijuna kuna, TŽV Gredelj za 1,6 milijuna kuna, te da su u još 11 stečajnih postupka te tvrtke oštetili za još 11 milijuna kuna. Hrkać se tereti i da je radnike Gredelja tražio da mu besplatno obavljaju građevinske radove na njegovim ili sutkinjinim nekretninama, a tereti se i da je nezakonito zapošljavao članove svoje obitelji, prijatelje i poznanike. Optuženici se terete da to počinili od kolovoza 2008. do studenog 2017

Inače, ta istraga je trajala gotovo dvije i pol godine prije no što je optužnica podignuta, a sutkinja Malenica je nakon uhićenja udaljena s dužnosti i to privremeno udaljenje traje do danas. Nakon uhićenja USKOK je tražio da sud njoj i Hrkaću blokira imovinu u vrijednosti do 10 milijuna kuna.Što se pak tiče optužbi koje se njoj i Hrkaću stavljaju na teret, u optužnici je vrlo detaljno opisan način rada svih optuženika, a cijelu tu pomalo nevjerojatnu dugogodišnju kriminalnu priču, po navodima USKOK-a, osmislili su upravo sutkinja Malenica i Hrkać.

On je kao stečajni upravitelj vodio 100 stečajeva, a istražiteljima je posebno upalo u oči da ga je sutkinja Malenica imenovala za stečajnog upravitelja u predmetima koje je ona vodila. Takvih je predmeta bilo barem 50-ak, a tamo gdje je postojao drugo stečajni upravitelj, koji nije htio raditi kako mu sutkinja Malenica nalagala, jednostavno bi bio - smijenjen.

Pri tome, proizlazi iz snimki tajno snimljenih razgovora, sutkinja Malenica i Hrkać, nisu prezali ni od prikrivenih ili otvorenih prijetnji. Zbog svega toga, jedna od stečajnih upraviteljica, koja je bila izložena prijetnjama sutkinje Malenice i Hrkaća, sve je odlučila prijaviti USKOK-u. Nakon čega je postala USKOK-ov pouzdanik, odnosno osoba koja je za USKOK skupljala kompromitirajuće dokaze protiv sada optuženog dvojca.

Za sutkinju Malenicu i Hrkaća, osima iskaza svjedoka te snimki tajno snimljenih razgovora između njih dvoje, kompromitirajuće je i to što su nađene razne bilješke koje im ne idu u korist. U sefu sutkinje Malenice, u kojem je nađeno njezinih zaboravljenih 300.000 kuna, novac je bio u kuvertama s natpisima, koje se odnose na neke lokacije i nekretnine. Primjerice 5000 eura bilo je u kuverti na kojoj je pisalo "Jurišićeva 23.10.2002.", dok je 12.000 eura nađeno u kuverti na kojoj je pisalo "Vesna/12.000 eura 7.7. 2004. Jančik(Pav-Im)"...

Ti tragovi pomogli su istražiteljima da rekonstruiraju put novca, odnosno da zaključe kako su sutkinja Malenica i Hrkać za odluke koje su donosili uzimali novac, koji su djelom koristili i za kupovinu nekretnina. Istražitelji su pretragom doma sutkinje Malenice našli još novca, s onim nađenim u sefu, ukupno 2,4 milijuna kuna, čije porijeklo ona ne može opravdati svojim prihodima ili prihodima svoje obitelji.

Osim što su uzimali novac, tvrdi USKOK, sutkinja Malenica i Hrkać nisu se libili primiti ni neke druge darove. Poput recimo skupocjenog nakita i dijamanta vrijednih oko dva milijuna kuna. Priča o tim dijamantima, koji nisu nađeni nakon uhićenja optuženika, zasigurno je najluđi detalj USKOK-ove optužnice koji je povezan s vođenjem stečaja nad Zlatarnicom Rodić. Stečaj je pokrenut krajem 2004. i trebao je biti relativno jednostavan jer je imao mali broj vjerovnika. No trajao je do 2016. , jer je prama tvrdnjama USKOK-a, poslužio sutkinji Malenici i Hrkaću kao podloga za izvlačenje novca i zadovoljavanje svojih osobnih interesa.

A jedan od tih osobnih interesa bez sumnje je bio lokal od 23,55 metra kvadratnih u Importanne centru, čija je vlasnica postala sutkinja Malenica, dok je Hrkać "dobio" pet dijamanta, čiju je vrijednost njihov izvorni vlasnik procijenio na 15 milijuna kuna. Na tom primjeru može se i objasniti kako su zapravo "radili" sutkinja Malenica i Hrkać.

On je na početku stečajnog postupka predložio da Zlatarnica Rodić nastavi s radom, iako nije imala nikakvih priljeva novca. No kako bi se to prikrilo, Hrkać je iz stečaja Glumine banke uzeo dva milijuna kuna, koje je uplatio na račun Zlatarnice Rodić, a zatim je majci vlasnika Zlatarnice Rodić dao zajam od tri milijuna kuna. I taj je novac uzeo iz stečajne mase Glumina banke, bez da su vjerovnici Glumina banke za to znali, što mu je inače bio standardni način poslovanja. Toma Rodić, vlasnik Zlatarnice Rodić, za taj zajam od tri milijuna kuna, koji je dobila njegova majka, kao zalog Hrkaću je ponudio obiteljske dijamante vrijedne 15 milijuna kuna.

- Taj zajam nije uzela moja majka, nego ja. Ona o tome ništa nije znala. Za zalog sam mu dao obiteljske dijamante. Hrkaću sam dijamante predao u prostorijama Komercijalne banke u Frankopanskoj ulici. Uz dijamante sam mu predao i certifikate te smo sačinili zapisnik o primopredaji. Dogovorili smo se da pokušam naći kupce za te dijamante. A što se tiče tog zajma od tri milijuna kuna, ja i moja obitelj taj zajam nismo vratili, no Hrkać me u nekom trenutku obavijestio da je zajam vraćen - kazao je istražiteljima Toma Rodić. No iako je zajam, kako mu je Hrkać rekao vraćen, Rodić dijamante nije dobio natrag.

- Znam da je Hrkać je dijamante godinama čuvao u prostorijama TŽV-a Gredelj koje je on kao stečajni upravitelj te tvrtke koristio. To sam osobno vidio negdje 2012. ili 2013. Hrkać mi je rekao da ih tamo drži jer su prostorije reprezentativne i dobro čuvane - kazao je istražiteljima Rodić. Da su navedeni dijamanti stvarno postojali, potvrđuje i bilješka koja je nađene u jednom od rokovnika Pere Hrkaća, gdje je on među ostalim zabilježio: “20. prosinca 2006. 14,00 Rodić, prezentacija crvenog kamena Sirija?”, “27. prosinca 2006. Toma Rodić i Zvonko... 2. Pinko za Grbavca 170.000 eura, crveni je 1997. u Londonu prodan za 950.000 USD/carat”, “Rodić Toma 8,26 dobili robu - deep pink”.

Je li Hrkać te dijamante uspio prodati nije poznato. A kao protuuslugu što mu je dao dijamante, Hrkać je prema navodima optužnice, riješio Rodićeve zajmove uzimajući novac iz tvrtki čije je stečajeve vodio. Prema optužnici, on i sutkinja Malenica “spasili” su obiteljsku kuću roditelja Tome Rodića, prikazavši da je kredit Štedbanke od 2,1 milijun kuna, kojim je ta kuća bila opterećena, osiguran zalogom na lokal njihova obrta u Importanne centru, koji je bio dio stečajne mase. Zlatarnica Rodić imala je drugi kredit kod iste banke, no taj je kredit bio otplaćen prije pokretanja stečajnog postupka. Lažno prikazujući vjerovnicima stanje, na kraju su prodajom lokala namirili potraživanje Štedbanke za privatni kredit, a istodobno je nekretninu “otkupila” sutkinja Malenica. No da bi se to prikrilo, kao kupac se formalno pojavio njezin otac Šime Banić.

- Nemam veze s tom kupnjom. Moj otac je očito u novinama vidio oglas o dražbi te je samoinicijativno došao i kupio lokal - branila se sutkinja Malenica tijekom istrage. Međutim, istražitelji su utvrdili da sutkinja Malenica nije u novinama oglasila drugu prodaju po cijeni 25 posto nižoj od početne. Osim toga utvrđeno je i da je ona obavila sve potrebne uplate o čemu je načinila bilješke koje su nađene. Drugim riječima, ona je postala vlasnica lokala, koji je njezin otac nakon kupnje dao u najam, a novac od najamnine je prosljeđivao kćeri kojoj je na koncu i darovao spomenuti lokal.

Zbog načina na koji je kroz godine vodila spomenuti stečaj, Toma Rodić je bio jako zahvalan, pa je sutkinji Malenici, kako je kazao istražiteljima, davao poklone. Uglavnom se radilo o zlatnom nakitu, čiju vrijednost on procijenio na oko 100.000 eura, a dio tog nakita je nađen i u pretragama. - Našli bi se u nekom od kafića na Trgu bana Jelačića i ja bih joj onda predao vrećicu u kojoj je bio nakit - kazao je Rodić istražiteljima.

S druge strane, o tom nakitu zabilješke je vodio i Hrkać koji je tako u svoj rokovnik, 11. travnja 2006. upisao: “T. Rodić narukvica 27.000 eura... Malenica”. Tri mjeseca poslije zapisao je “Vesna Malenica - ogrlica (dukati za Ana-Mariju)”, a 25. siječnja 2007. “Rodić Toma - privjesak je gotov! Malenica za komplet”.