Susjedi o zapećaćenom restoranu: 'Viđali smo Ferrarije, Maseratije... Prije dva tjedna bio je pun ko' šipak!'

Od četvrtka popodne zapečaćen je zagrebački restoran Passage kod Dragaša u Kranjčićevoj, gdje je policija zatekla 34 osobe. Dok odvjetnik Milko Križanović tvrdi da je njegov klijent samo pozvao svoje prijatelje na ručak, susjedi kažu da to nije bio prvi put da je restoran radio unatoč zabrani, te da od početka pandemije viđaju skupe automobile.

- On je pozvao svoje prijatelje na ručak. Ne može se reći da je privatno okupljanje bilo kršenje mjera jer je to atak na ljudsku slobodu i pravo pojedinca da upravlja svojim životom - kazao je odvjetnik za 24sata.

Susjedni nisu željeli javno istupati, ali ih slučaj ne čudi.

- Taj restoran je bio relativno prazan prije lockdowna, ali smo znali vidjeti Maseratije, Ferrarije, bijesne Audije i BMW-e. Sjećam se da je jedan dan došao i žuti Bugatti. Kakvi auti! I to se nastavilo i tijekom pandemije, pa skoro svaki dan je bio otvoren, sve bez računa - govori jedan od susjeda.

Drugi, koji radi u jednoj trgovini blizu restorana, potvrđuje njegovu priču.

- Moram prijeći tu cestu svaki dan kad idem na posao. I prije dva tjedna je bio pun ko' šipak! Vidimo mi sve, ali nemam pojma tko ga je prijavio - dodaje.

Iz okolnih lokala kažu da su vidjeli vozila, ali da im policija nije dolazila.

- Vidjele smo mi tu dosta policajaca u civilu prije par dana. Znate, oni misle da ih mi ne kužimo, ali to što smo stare, ne znači da smo i blesave. Tu pored su nekidan sjedila dva dečka u autu, bilo mi je čudno jer ih ne poznajem. Onda sam vidjela da vade fotoaparat i kamericu pa sam povezala. Jučer su došli ti dečki i ušli unutra, bilo je jako puno ljudi. Ništa me to ne čudi - kazala je jedna starija gospođa, a njena prijateljica dodaje:

- Pa neka su! Zbog takvih nam i sve ovo toliko i traje. Samo neka dečki iz policije rade svoj posao. Bar više neće biti buke.