Supruzi muškarca koji je porazbijao inventar u CZS-u oduzeta tek rođena beba: 'Molila sam i plakala'

Dok 26-godišnji muškarac koji je početkom mjeseca porazbijao inventar u Centru za socijalnu skrb u Ivanić Gradu leži u Remetincu, njegovoj ženi danas je oduzeto i tek rođeno dijete.

"Kako je to izgledalo danas u bolnici? Došla je doktorica po mene, odvezla me tamo gdje je otpust djece. Nije u redu tak malu djecu...pogotovo tak malu bebu uzeti...odvojiti od majke", kazala je u suzama majka za RTL.

Podsjetimo, 26-godišnjak je upao u Ivanićgradski centar jer mu je taj dan služba oduzela dvoje djece - od jedne i dvije godine.

>> VIDEO Posljedice incidenta u Centru za socijalnu skrb u Ivanić Gradu

"Ja sam molila i plakala da ne. Oni su rekli da budu i da će ih vratiti u roku od 15 dana", govori majka, dodajući da su im djeca oduzeta jer nisu imali dobar smještaj. "Bili smo kod svekra. Kuća je bila normalna i sve, ali bili smo u jednoj sobi - spavali svi", objašnjava majka. Oduzimanje djece iz takta je potpuno izbacilo njezinog supruga, čija obitelj je otprije poznata policiji.

Robert Đudarić svog je kuma tog dana dovezao pred Centar, ali kaže da nije znao što će učiniti.

- Ne, nije rekao nit' je on imao namjeru to napraviti. On je došao i u samom tom afektu, znači nije više znao što da radi, tu je dočekao policiju, policija je došla, nije bilo otpora, nije bilo ništa", kazao je.

Od incidenta 26-godišnji muškarac nalazi se u istražnom zatvoru Remetinec. Obitelj je sada ostalo bez sve troje djece. Prijatelji poručuju kako su im pomogli pronaći adekvatan smještaj za život, pa vjeruju da će im se djeca ipak vratiti, jer su promijenili uvjete.

"Mi smo to sve napravili može se slobodno provjeriti, no međutim sad su rekli da ni to više nije upitno nego sasvim ne znam ni ja više što žele, odradili smo sve, pričali smo sa sucem, čekamo da oni to odrade, ali od njih je to samo natezanje - ništa drugo", kaže kum Robert Đudarić.

Iz centra za socijalnu skrb poručuju kako ne smiju javno govoriti o detaljima ovog slučaj, ali poručuju kako su postupili sukladno Zakonu te da je sigurnost i zaštita novorođenog djeteta najvažnija.