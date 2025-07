Sunce ne odustaje, ali stižu i iznenađenja s neba: Evo što nas čeka već od popodneva

Tijekom sljedećih dana kopneni krajevi Hrvatske ostat će pošteđeni velikih vrućina, ali gotovo svakodnevno može se očekivati poneki pljusak s grmljavinom, najviše u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Unatoč nestabilnostima, neće nedostajati sunčanih razdoblja, a temperatura će postupno rasti, osobito od nedjelje, kad će zapuhati jugozapadnjak. Na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme, pogotovo u Dalmaciji, no lokalni pljuskovi mogući su na sjevernom dijelu obale, osobito za vikend. U početku će puhati bura i sjeverozapadni vjetar, a za vikend jugo i jugozapadnjak. Za Velebitski kanal, te središnju i srednju Dalmaciju za petak je DHMZ izdao žuto upozorenje koje označava potencijalno opasno vrijeme.

Atmosfera se nakon nedavne promjene vremena donekle stabilizirala, no ostala je nestabilna zbog hladnijeg i manje energičnog zraka. U srijedu se na sjeveru očekuje više vlage u sklopu prizemne ciklone, iako će anticiklona nad Hrvatskom djelomično stabilizirati stanje, piše HRT. Na istoku zemlje bit će djelomice sunčano, a poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi, posebice u Baranji. Jutarnje temperature kretat će se između 11 i 13 stupnjeva, a dnevne oko 24 stupnja.

Foto: Screenshot/DHMZ

U središnjoj Hrvatskoj očekuje se nešto toplije vrijeme, djelomice sunčano uz mogućnost poslijepodnevnih pljuskova. Vjetar će biti slab, a jutra svježa. Na sjevernom Jadranu većinom sunčano, dok će u gorju biti više oblaka. Pljuskovi s grmljavinom mogući su u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre, kao i na moru u večernjim satima. Bura će poslijepodne okrenuti na jugozapadni vjetar. U Dalmaciji će biti sunčano i toplo, ali u unutrašnjosti može doći do jačeg razvoja oblaka i rijetkih pljuskova. U noći na širem području Zadra moguć je izraženiji pljusak s grmljavinom. Temperature će se kretati od 15 do 29 stupnjeva.

Na krajnjem jugubiti će pretežno sunčano i vrlo toplo uz temperature do 29 stupnjeva. More će biti mirno do umjereno valovito, a vjetar umjeren do jak. U nastavku tjedna temperature će rasti, osobito od nedjelje, kada će ponegdje već biti vruće. No uz povremenu naoblaku i dalje se očekuju lokalni pljuskovi, najizraženiji tijekom vikenda, posebno na sjevernom Jadranu. Prema početku idućeg tjedna očekuje se ponovno okretanje vjetra na buru i sjeverozapadnjak.

Foto: Screenshot/DHMZ