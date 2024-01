Sunčano i sve toplije: U jednoj regiji upaljen Meteoalam, poznato kada stiže manje naoblačenje

Sunčano vrijeme te ponegdje s malom do umjerenom naoblakom najavljuje u prognozi za ovaj utorak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Suho i stabilno vrijeme trebalo bi se nastaviti i u idućim danima, dok se tijekom jutra očekuju tek magla. Vjetar većinom slab, u Podravini te u Slavoniji, Baranji i Srijemu od sredine dana mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro burin, potom vjetar promjenljiva smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu između 11 do 15 °C, najavljuje DHMZ.

Upaljen je Meteoalarm u tek jednoj regiji, i to na području Velebitskog kanala, gdje se očekuju udari vjetra i do 85 km/h. Usprkos tomu, HAK zasad nije izvijestio o otežanom prometovanju na toj relaciji ili zatvaranju prometnica na tom području. Smirivanje vjetra zasad se, prema kartama DHMZ-a, očekuje u srijedu pa bi tako cijela Hrvatska trebala biti u ''zelenom''. Slično kao i danas bit će sutra, najavljuju prognostičari.

Foto: DHMZ

- Barem djelomice sunčano. Ujutro ponegdje magla, a najviše sunčana vremena bit će na jugu Hrvatske. Vjetar većinom slab, prema otocima i umjeren sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka između -6 i -2, na moru od 2 do 7 °C. Najviša dnevna od 5 do 10, na Jadranu između 11 i 15 °C - piše u prognozi, dok je meteorologinja Tanja Renko za HRT najavila manje naoblačenje od četvrtka, s temperaturama u porastu od drugog dijela tjedna.

- U srijedu na Jadranu bez veće promjene, a u četvrtak i petak ipak malo više oblaka, ponajprije na sjeveru. No i dalje barem djelomice sunčano, do petka još bez znatnijeg vjetra, zatim ponegdje jaka bura, izraženije u Dalmaciji. I u unutrašnjosti srijeda većinom sunčana, nakon mjestimične magle. U četvrtak i petak prolazno malo oblačnije, a osobito u najsjevernijim predjelima u četvrtak može ponegdje pasti i malo kiše - prognozirala je.

POVEZANI ČLANCI:

HAK pak upozorava na skliske i vlažne kolnike. Iako je najavljen vjetar, u pomorskom prometu trenutno nema poteškoća, dok je HAK u ranim jutarnjim satima upozorio vozače na oprez te na autocesti A7 između tunela Škurinje i tunela Škurinje II u smjeru GP Rupa zbog predmeta na kolniku.

- Kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Zbog niskih temperatura na cestama u unutrašnjosti moguća je poledica posebice na mostovima i nadvožnjacima. Ponegdje ima i magle. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te drže sigurnosni razmak između vozila - upozorava HAK.

>> VIDEO Grad Zagreb donio važnu odluku: Zgrada Name proglašena kulturnim dobrom