Sunčano, ali i vjetrovito: Očekuju se temperature iznad prosjeka za kraj siječnja

Na Jadranu će vrijeme danas biti pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. U noći na subotu u najsjevernijim te istočnim krajevima mjestimice je moguća slaba kiša, stoji u vremenskoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Vjetar će danas biti uglavnom slab, na istoku i u Dalmaciji prolazno umjeren sjeverozapadni, ujutro uz obalu bura. Najviša dnevna temperatura bit će od 8 do 12, na Jadranu između 12 i 16 °C.

Sutra, u subotu, vrijeme će biti sunčano, a navečer na istoku oblačnije. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, u istočnim krajevima povremeno jak. Na Jadranu će zapuhati umjerena do jaka, podno Biokova na udare olujna bura. Najniža temperatura bit će između -2 i 3, na Jadranu od 5 do 9. Najviša dnevna uglavnom između 8 i 12, na Jadranu od 12 do 16 °C.

Foto: DHMZ

U nastavku siječnja, kako navodi HRT, na Jadranu pretežno sunčano, gdjekad i vedro, osobito od subote do ponedjeljka, kad će i u većini kopnenog područja biti najviše sunčanih sati, pri čemu u subotu posvuda i dosta vjetrovito. Od utorka će osim oblaka, mjestimice vjerojatno biti i magle, pa i na dijelu Jadrana.

"U noći na subotu naoblaka će se u kopnenim krajevima raskinuti te će zapuhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, u Slavoniji, Baranji i Srijemu s jakim udarima. Sunčano će prevladavati i iduća dva dana, a slabljenjem vjetra od nedjelje treba računati na hladnija jutra, ali i dnevnu temperaturu iznad prosjeka za kraj siječnja. Sunčano idućih dana i na Jadranu, za vikend u Dalmaciji i razmjerno vjetrovito uz umjerenu i jaku buru koja će u nedjelju postupno slabjeti. Na manje vjetrovitom sjevernom dijelu povećana je vjerojatnost niskih oblaka i magle, osobito od ponedjeljka", prognozirala je u četvrtak za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.