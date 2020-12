Suđenje za Agrokor neće početi prije kraja 2021.

Optužno vijeće u aferi Agrokor, koje je bilo zakazano za 11. i 14. prosinca na zagrebačkom Županijskom sudu, odgođeno je zbog toga što je jedan od optuženika COVID pozitivan. Stoga je sutkinja Renata Pražetina Kaleb sjednicu optužnog vijeća odgodila za kraj siječnja iduće godine, točnije za 29. siječnja 2021.

Tada će se početi raspravljati o optužnici u jednoj od najrazvikanijih hrvatskih afera, no teško je očekivati da optužnica odmah bude potvrđena. Zapravo to je malo vjerojatno jer su obrane od početka istrage imale primjedbe na financijsko-knjigovodstveno vještačenje pa će gotovo sigurno tražiti da se to vještačenje izdvoji iz spisa kao nezakonit dokaz. Bez obzira na to što optužno vijeće odluči, nezadovoljna strana imat će pravo žalbe, a dok se ta žalba ne riješi vjerojatno će proći i pola godine.

I sve to uz pretpostavku da se spomenuta sjednica optužnog vijeća u siječnju iduće godine uopće održi, s obzirom na epidemiološku situaciju. Jer u tom je postupku optuženo 15 osoba, ima isto toliko odvjetnika te je uvijek moguće da se netko od stranka u postupku razboli što je razlog za odgodu optužnog vijeća. A do tada će se valjda razriješiti prostorni problemi koje zagrebački Županijski sud ima, kada je u pitanju održavanje rasprava s velikim brojem optuženika, a da se pri tome zadovolje sve epidemiološke mjere.

U aferi Agrokor tužiteljstvo tereti Ivicu Todorića te još 14 osoba da su iz tog koncerna izvukli oko 1,2 milijarde kuna.

Istraga je pokrenuta u studenom 2017., probila je sve zakonske rokove, a optužnica je podignuta koncem rujna ove godine. U međuvremenu Todorić je nepravomoćno oslobođen optužbi u tzv. malom Agrokoru, a suđenje za aferu Agrokor teško da će početi prije kraja 2021., početka 2022. godine.

Optužnica u aferi Agrokor ima 459 stranica, tijekom istrage ispitano je oko 90 svjedoka, a obrane su iznijeli i optuženici, među njima i Todorić. Kada je istraga pokrenuta, on je bio u Velikoj Britaniji iz koje je u studenom 2018. izručen Hrvatskoj. U istražnom zatvoru proveo je tek koji dan prije no što je uz jamčevinu od 7,5 milijuna kuna te mjere opreza pušten da se brani sa slobode. Svoje javne istupe od tada do danas koristi za napade na premijera Andreja Plenkovića kojeg optužuje da mu je uz pomoć lex Agrokora oteo tvrtku.

U obrani koju je u aferi Agrokor iznio tijekom istrage Todorić je nijekao da je počinio to za što ga se tereti, a optužbe protiv sebe nazvao je političkim pamfletom.

– Agrokor sam izgradio od nule, sve vezano uz njegovo poslovanje bila je moja odluka, moj nalog i moj potpis. Sve što sam potpisao, potpisao sam a da nisam ni gledao, ni čitao, ni pitao o čemu se radi jer sam imao potpuno povjerenje u svoje ljude – branio se tijekom istrage Todorić.