Sudac Kovačić pušten da se bori sa slobode

Mihael Kovačić, sudac Trgovačkog suda u Zagrebu, koji je polovinom veljače s još 12 osoba uhićen zbog sumnje da je godinama iz stečajnih masa izvlačio milijune kuna, iza rešetaka se vrlo kratko zadržao. Naime, iz istražnog zatvora, koji mu je nakon uhićenja bio određen zbog opasnosti od ponavljanja djela, pušten je prije nekoliko dana na zahtjev USKOK-a. A razlog tome je činjenica što je Kovačić iznio obranu u kojoj je priznao sve što ga se tereti, zbog čega za njega nije tražen istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke.

U međuvremenu je suspendiran, a kako je prije uhićenja tražio od DSV-a da ga razriješi sudačke dužnosti, čemu je udovoljeno te više neće biti sudac, prestala je i opasnost da bi mogao ponoviti djelo, pa je pušten da se u nastavku postupka brani sa slobode.

Kovačić je, prema sumnjama istražitelja, korupciju pretvorio u pravi obiteljski posao, jer su s njim bili uhićeni i njegova supruga, sin, brat, šogor... U svojoj obrani Kovačić je priznao da je godinama izvlačio novac iz stečajeva koje je vodio, te je tim novcem kupovao nekretnine, automobile, išao na putovanja.

Tvrdio je i da se pola toga ne sjeća jer je bio pijan. Brani se da to što je on radio, rade i drugi, a istražiteljima je predbacio i da im je drugo trebalo da ga otkriju. Osim njemu, istražni je zatvor određen i njegovoj suradnici Aleksandri Mažić te stečajnim upraviteljima Branku i Ivi Petanjek. S obzirom na to da je Kovačić iznio obranu i priznao, možda se i oni odluče na takav potez.