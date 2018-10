Sud odobrio istragu protiv Radmana i Sruka

Odluka županijskog Državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu da pokrene istragu protiv bivšeg glavnog ravnatelja HRT-a Gorana Radmana i voditelja HRT-ove poslovne jedinice Poslovanje Borisa Sruka je valjana. Odlučio je tako Županijski sud u Zagrebu, koji je početkom rujna odbio žalbe koje su na rješenje o pokretanju istrage podnijeli Radmanova braniteljica po službenoj dužnosti Gordana Grubeša i Srukov odvjetnik Berislav Herceg.

Kako se navodi u odluci Županijskog suda, kada je riječ o Radmanu, Državno odvjetništvo istražuje ga zbog mogućeg kaznenog djela zloporabe položaja i ovlasti, dok je Sruk osumnjičen za zloporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju.

Odvjetnici su u žalbi osporavali nadležnost slavonskobrodskog županijskog Državnog odvjetništva, što je odbačeno uz obrazloženje da im je istragu dodijelio glavni državni odvjetnik te da je takvu praksu prihvatio i zagrebački Županijski sud. Također, odbijeni su argumenti branitelja da tužitelji nisu dostatno obrazložili tvrdnju o postojanju osnovane sumnje. Sud je utvrdio da je odluka o pokretanju istrage utemeljena na podacima prikupljenima tijekom predistražnog postupka.

U presudi se ne precizira koji su konkretno postupci nekad čelnih ljudi HRT-a u fokusu istrage, no neslužbeno se moglo čuti da je riječ o tzv. zlatnim padobranima, odnosno aneksima ugovora o radu koji su 2016., neposredno prije Radmanove smjene, potpisani s 44 visokopozicionirana zaposlenika HRT-a. Odabranima su aneksi trebali osigurati jednaku visinu primanja i u slučaju smjene s pozicija na koje su imenovani u Radmanovo vrijeme, što znači da bi im plaće ostale jednake do kraja četverogodišnjeg mandata, bez obzira na koje bi radno mjesto bili raspoređeni. U slučaju otkaza tim su zaposlenicima aneksi osiguravali otpremnine u iznosu od 600.000 do milijun kuna, na što je u veljači 2016. upozorio i Nadzorni odbor HRT-a tražeći žurnu reakciju USKOK-a.

Sporne anekse ugovora Radman je uskoro povukao, a nedugo zatim i sam je bio razriješen s čelne funkcije na HRT-u.

Uz Radmana i Sruka, istraga se vodi i protiv tadašnje šefice HRT-ovih pravnih poslova Martine Novak Vukuše, kojoj je HRT nakon izbijanja skandala s aneksima otkazao ugovor o radu. Nju se, kao i Borisa Sruka, sumnjiči za zloporabu poslovanja u gospodarskom poslovanju.

Dokažu li im se ta djela u kaznenom postupku, po zakonu im se mogu izreći kazne od šest mjeseci do čak deset godina, ako im se pritom dokaže da su HRT-u, čije su imovinske interese po dužnosti trebali štititi, nanijeli znatnu štetu.

Kad je riječ o kaznenom djelu zloporabe položaja i ovlasti, za što je osumnjičen Radman, maksimalna zakonska kazna još je rigoroznija i iznosi 12 godina zatvora.