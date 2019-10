Odluka o potvrđivanju treće optužnice protiv Zdravka Mamića u petak

Završena je sjednica optužnog vijeća u trećem postupku protiv Zdravka Mamića, no suci će svoju odluku, odnosno, je li optužnica potvrđena ili nije, izreći u petak u 11 sati jer je riječ, kako je objašnjeno, o složenom predmetu. Sjednica je trajala sat vremena.

O potvrđivanju i treće optužnice protiv Zdravka Mamića odlučivao je danas Županijski sud u Osijeku.

Mamića se tereti da je od 25. rujna 2002. do 8. ožujka 2007. u Zagrebu i Klagenfurtu (Austrija), i to od 25. rujna 2002. do 5. studenog 2002. kao član izvršnog odbora GNK Dinamo, a nakon toga kao izvršni dopredsjednik i član uprave Dinama, ovlašten za raspolaganje novčanim sredstvima kluba s računa u Hypo Alpe Adria Bank u Klagenfurtu, podigao 2,2 milijuna eura koje je zatim koristio za osobne potrebe.

Njegov branitelj Veljko Miljević pred osječkim je sudom izrazio nevjericu što se, kako je rekao, netko poziva na vještačenje koje je provedeno u tom postupku, a da se ni ne zna koje je to vještačenje. Kaže da je u srpnju određeno prvo, temeljno vještačenje kojeg nema u spisu, a u listopadu je određeno dopunsko vještačenje.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Pa čak i loši đaci u školi, i to onoj osnovnoj, su naučili - ako je dopunsko, onda se njime valjda nešto dopunjuje, ne? A tog prvog nema, pa ne znamo što se dopunjuje. To sam bio malo izazvan pa sam onda rekao vijeću neka to pogleda i neka proba u spisu naći, a sadržaj spisa je poznat. Kategorički tvrdim da tog prvog vještačenja u spisu nema i da će to biti jedan veliki problem u potvrđivanju optužnice. DORH bi trebao objasniti zašto je dopunjavano vještačenje i gdje je to prvo, a da rezultati ovog dopunskog vještačenja ne upućuju na njihove zaključke iz optužnice. I ono što je najvažnije, o mogućnosti primjene kaznenog zakonodavstva RH, tu smo zaista išli prilično iscrpno, i kolega zastupnik optužbe i ja, i onda smo neke stvari zajednički spomenuli, osnovni princip teritorijaliteta, da i radnja i posljedica moraju nastupiti u RH, pa je kolega rekao da je to nastupilo u RH, a ja sam rekao - Da, ali to onda mora biti opisano, ali ne u obrazloženju optužnice, nego u opisu djela u optužnici, a tamo toga nema. A kad bi i postojali uvjeti za primjenu dva načela za koja oni valjda misle da bi se mogli primjenjivati, načelo teritorijaliteta i načelo aktivnog personaliteta, da postoji ogromna brana, mislim da vam to jedino nisam rekao prije sjednice, jer je to najvažnije, i da je to dovoljno za razrješenje bilo kakve dileme - član 18., stavak 7. Kaznenog zakona RH zabranjuje suđenje po bilo kojem principu mogućnosti važenja kaznenog zakonodavstva RH ako se počinitelj ne nalazi na području RH. Član 18., stavak 7. Kaznenog zakona iz 2011. godine zabranjuje suđenje u ovakvom predmetu - rekao je Miljević.

VIDEO Mamićev odvjetnik: Nema apsolutno nikakve mogućnosti da se po ovakvoj optužnici sudi u Hrvatskoj

(Snimila: Suzana Lepan Štefančić)

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Miljević je jutros iznio stav kako uopće nema pretpostavki da se Mamiću sudi u Hrvatskoj.

- Ne očekujem potvrđivanje treće optužnice. Sasvim je sigurno da ne postoje pretpostavke da se po takvoj optužnici uopće sudi u RH. Iznijet ćemo sve najznačajnije pravne propise, a potrebna su zapravo samo dva. Članak 14. Kaznenog zakon i članak 18. Kaznenog zakona - kazao je Miljević.

- Budući da je po opisu djela iz optužnice savršeno jasno da mjesto počinjenja kaznenog djela, kao i njegove posljedice nisu na području RH te da se sve odvija u Austriji, onda nema nikakve mogućnosti da se povodom ovakve optužnice sudi u Hrvatskoj. To je jasno i u pravnoj praksi i u teoriji, a da ne bi netko mislio da sam čekao zadnji dan da upozorim one koji bi o tome trebali voditi računa, sve to piše u odgovoru na optužnicu koji sam podnio 13. lipnja, a onda i u podnesku kojeg sam na sudu prenio prije šest dana - nastavio je Miljević.

Ako optužnica bude potvrđena, dodao je, vjerojatno će otići u mirovinu.

- Nisam učio pravo da svaki dan doživljavam šokove. No, dobro, ako do toga i dođe, izvjesno je spajanje s drugom optužnicom, što je konstruktivni prijedlog iz optužnice kojeg podržavam. Zaista je pravo svakog optuženika da ne odgovara u više kaznenih postupaka, ako se oni protiv njega vode istovremeno, nego da se oni vode u jedinstvenom kaznenom postupku. Tako je zaključeno i u jednom drugom predmetu koji se tiče ovoga grada. To je prijedlog koji je sukladan ustavnim načelima i ZKP-u te je obrazložen u optužnici. Kad bi postojala pretpostavke za suđenje u Hrvatskoj po ovoj trećoj optužnici, ja bih takav prijedlog podržao - rekao je Miljević.