Sud DORH-u dao rok od godinu dana da popravi optužnicu

Kada je polovinom studenog DORH povukao optužnicu za aferu Agrokor, malo nakon toga Zlata Hrvoj Šipek, glavna državna odvjetnica kazala je da je razlog tome što se ta optužnica mora prekontrolirati, nakon što je uhićenja Mirela Alerić Puklin, jedna od tužiteljica čiji je potpis bio na toj optužnici. Uhićena je zbog sumnje da je odavala informacije iz istrage Piruški Canjugi, jednoj od optuženica u toj aferi.

Hrvoj Šipek tada je bila i vrlo optimistična te je najavila da će nova optužnica biti podignuta u roku od dva tri mjeseca. No ako je suditi po odluci optužnog vijeća zagrebačkog Županijskog suda, DORH se baš i ne mora žuriti jer im je sud dao rok od godinu dana da poprave sve što moraju u toj priči.

A popravljati se, ako se pita obranu, ima mnogo toga. Njima je sporno financijsko-knjigovodstveno vještačenje koje je radila poljska tvrtka KPMG koja je osim za tužiteljstvo radila i za izvanrednu upravu Agrokora. Optužno vijeće je inače nakon dostave dokumentacije smatralo da je taj dokaz zakonit, no Visoki kazneni sud (VKS) im nije dao za pravo. Uvažili su žalbu obrane te su tražili da optužno vijeće ispita vještaka Ismeta Kamala, koji je po obrani u sukobu interesa. No prije no što je optužno vijeće uspjelo provesti što im je naložio VKS, DORH je povukao optužnicu, zbog kako su naveli, boljeg razjašnjenja stvari, i to baš u trenutku kada je Mirela Alerić Puklin uhićena. Zbog toga obrana optuženika ne vjeruje da se optužnica treba samo iščistiti od dokaza koje je prikupila sada osumnjičena tužiteljica, već smatraju i da DORH pokušava izbjeći da se ispita Kamal, što je Hrvoj Šipek zanijekala.

Inače, optužno vijeće obrazložilo je da kada tužiteljstvo povuče optužnicu radi boljeg razjašnjenja stvari, sud mu mora dati primjereni rok za to, koji ne može biti duži od 12 mjeseci. A ako u zadanom roku optužnica ne bude podignuta, smatrat će se da je tužiteljstvo odustalo od kaznenog progona. U tom slučaju, osam dana od isteka zadanog roka koje mu je postavio sud, tužiteljstvo mora donijet rješenje o odbačaju kaznen prijave.

Odlukom suda DORH, odnosno zagrebački ŽDO je dobio dovoljno vremena za ono što oni zovu boljim razjašnjenjem stvari. A hoće li tih godinu dana iskoristiti i za izradu novog vještačenja, tek će se vidjeti. Izrada takvog vještačenja izrazito je komplicirana i skupa, a malo je tvrtki koje to mogu napraviti. Obrana inače smatra i da je izrada novog vještačenja bio pravi motiv DORH-a za povlačenje, odnosno spašavanje optužnice, a jesu li bili u pravu tek će se vidjeti.

Vještačenje je kostur cijele optužnice, a s obzirom na razvoj situacije teško je očekivati da će se stvari u aferi Agrokor, pokrenuti prije kraja iduće godine. Istraga je pokrenuta 2017., a optužnica podignuta nakon gotovo tri godine. U optužnici se Ivica Todorić i još desetak osoba terete da su Agrokor oštetili za oko 1,1 milijardu kuna.

