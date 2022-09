DETALJI STRATEŠKOG PROJEKTA

'Stvara se mediteranska metropola': Kreće gradnja mosta višeg od Pelješkog, spajaju se Split i Kaštela

Vladini projekti u Splitu cvjetaju, a u idućih par godina grad bi zahvaljujući njima mogao postati istinska mediteranska metropola. Projekti pod imenom 'Novi ulaz u Split' te 'Kaštelanski most' dužine od kilometra i pol donijet će tridesetak kilometara kraće putovanje između Zagreba i Splita, a Kaštelima napokon omogućiti direktnu vezu s autocestom. Pored toga, donijet će novi cestovni pristup samom Splitu, gradu smještenom na poluotoku, koji već desetljećima ovisi o dvije prometnice na njegovom istočnom dijelu. Upravo tu se nalaze dvije prometno najopterećenije točke u Hrvatskoj, križanja Solin i Stobreč, kojima na dnevnoj bazi prometuje oko 60 tisuća vozila, dok je trajektnoj luci s pet milijuna putnika godišnje u ljetnim mjesecima gotovo nemoguće pristupiti. Stručnjaci tvrde da će eventualno izmještanje trajektne luke iz centra grada uz ovaj most i najavljenu izgradnju nove brze ceste Split-Omiš te rampu koja će spojiti Stobreč i Solin - Split i okolica zauvijek riješiti prometni kolaps koji vlada od svibnja do listopada.