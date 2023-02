Sturgeon podnijela ostavku da ojača demokraciju i potporu neovisnosti

Škotska premijerka Nicola Sturgeon danas je, iznenađujuće, najavila kako odstupa s dužnosti na kojoj je osam godina. Čelnica Škotske nacionalne stranke (SNP) rekla je, na izvanrednoj konferenciji za novinare u Edinburghu, da je “u svojoj glavi i srcu” znala da je ovo pravi trenutak da odstupi.

Instinktivno znanje

– Od prvog trenutka u poslu vjerovala sam da je dio dobrog služenja znati, gotovo instinktivno, kada je pravi trenutak da ustupim mjesto nekom drugom. A kada to vrijeme dođe, treba imati hrabrosti za to, čak iako bi mnogi diljem zemlje, pa i u mojoj stranci, to mogli smatrati preuranjenim. U glavi i srcu znam da je sada vrijeme. Da je to pravo vrijeme za mene, za moju stranku i za državu – rekla je 52-godišnja Sturgeon dodavši da će ostati na dužnosti do izbora nasljednika/ce. Sturgeon je prva političarka na čelu Škotske, gdje je u studenom 2014. naslijedila Alexa Salmonda nakon poraza na referendumu o neovisnosti. Tada se za ostanak Škotske u Velikoj Britaniji izjasnilo 55,3% stanovništva.

Britanski mediji ističu da je njezina ostavka “iznenađenje za gotovo sve u škotskoj politici”. Sturgeon je rekla da njezina odluka nije reakcija na kratkoročne pritiske, nego je proizašla iz “dublje i dugoročnije procjene”. Rekla je da postoje dva pitanja: je li nastavak njezina mandata ispravan za nju i je li ispravan za zemlju, njezinu stranku i cilj neovisnosti Škotske te je odgovorila kako je odgovor na ta pitanja – ne.

Iz njena obraćanja vidjelo se da je povod tom njenom razmišljanju odluka najvišeg britanskog suda u studenom koji je odlučio da škotska vlada ne smije održati novo glasanje o neovisnosti Škotske bez dopuštenja britanskog parlamenta.

– S obzirom na prirodu i opseg izazova s kojima se zemlja suočava, osjećam tu dužnost, prije svega, prema našoj zemlji – osigurati da ima energiju vodstva koja joj je potrebna, ne samo danas nego i u godinama koje su preostale ovom saborskom sazivu. Nalazimo se u kritičnom trenutku. Blokiranje referenduma kao prihvaćenog, ustavnog puta do neovisnosti uvreda je demokracije. Ali na nama je da odlučimo kako će škotska demokracija biti zaštićena i da osiguramo da volja škotskog naroda prevlada – rekla je Sturgeon. Naime, nakon objave te odluke Vrhovnog suda istraživanja pokazuju da je podrška građana za neovisnost Škotske narasla iznad 50 posto. Sturgeon je rekla da potporu neovisnosti treba “učvrstiti” i dalje podizati.

– Da bismo to postigli, moramo prijeći preko razdora u škotskoj politici, a moja je procjena da je za to sada potreban novi vođa – rekla je Sturgeon dodavši kako “ne napušta politiku” i da će se nastaviti boriti za neovisnost Škotske.

Mnogima je Nicola Sturgeon postala zaštitno lice škotske neovisnosti dok je bila premijerka, a nakon odluke Vrhovnog suda o blokiranju referenduma bez odluke britanskog parlamenta spomenula je opciju da se iduće opće izbore 2025. organizira kao de facto referendum.

Kritika zbog transrodnih

S druge strane, Sturgeon je bila aktivna sudionica nedavnih događaja u Škotskoj vezanih uz smještaj transrodnih žena koje su zbog nasilja prema ženama smještene u ženske zatvore. Takve odluke dovele su do velikih kritika poteza škotske vlasti. U tom slučaju Sturgeon je osobno intervenirala da se jednu takvu transrodnu ženu prebaci iz ženskog u muški zatvor.