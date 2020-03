Stranka Snaga traži obustavu kredita, računa i ovrha do kraja godine

Stranka Snaga poslala je otvoreno pismo Vladi s prijedlogom mjera koje smatraju nužnima uslijed krize nastale epidemijom koronavirusa. Predlažu sljedeće:

1) Privremenu obustavu naplate svih kreditnih potraživanja, bez naplate troškova, obračuna kamata i naknada do 31. prosinca 2020. Odgodu otplate traže i za pravne osobe.

2) Privremeno zaustavljanje tijeka zateznih kamata na sva dospjela dugovanja sve do 31. prosinca 2020.

3) Privremenu zabranu svih ovrha, kako novčanih, tako i ovrha nekretnina sve do 31. prosinca 2020.

4) Privremenu deblokadu svih računa građana do 31. prosinca 2020. Kartično i online poslovanje za sve klijente bez ikakvih naknada, zabranu naplaćivanja usluga novčanih transakcija i podizanja gotovine na bankomatima.

5) Privremenu obustavu plaćanja svih davanja koja nisu nužna, kao što su komunalna davanja, razne naknade, porezi i prirezi, mjesečna akontacija poreza kao i porez na dobit/dohodak kod svih pravnih i fizičkih osoba, koncesije, spomeničke rente, pričuve sve do 31. prosinca 2020.

6) Smanjenje plaće sljedeća tri mjeseca svima jednako, svima na isti iznos, analizom i projekcijom sljedećih nekoliko mjeseci potrebno je utvrditi što je za proračun i za poduzetnike izdrživo te u skladu s time smanjiti plaće. Izuzetak moraju biti zdravstveni radnici i radnici drugih hitnih službi koji već podnose veliki teret za sve nas. Država se mora pobrinuti da svi zaposleni i umirovljenici dobiju svoja primanja.

7) Zabranu otpuštanja radnika, reorganizaciju rada, i gdje god je moguće potrebno prenamjenu djelatnosti uz maksimalno jednostavnu administraciju i organizaciju rada od kuće gdje god je to moguće. Dopustiti samo poslovno uvjetovani otkaz uz garanciju vraćanja na posao nakon što kriza prođe.

8) U svim situacijama gdje poslodavac zapošljava radnike na određeno vrijeme, a u uzastopnom trajanju od više godina, zabraniti raskide ugovora o radu, osim u slučaju poslovno uvjetovanog raskida uz garanciju prijema na posao nakon krize.

9) Naplatu svih dugovanja prema državi od osoba koje joj duguju pri čemu se misli na one porezne dužnike koji godinama odbijaju platiti porez, a na računima imaju veće prihode.

10) Uvesti oslobođenje od plaćanja dopunskog osiguranja za umirovljenike i sve one koji se nađu u poteškoćama radi Covida-19 za vrijeme trajanja krize.

11) Podršku malim poduzetnicima, prije svega proizvođačima prehrambenih proizvoda, oslobađanjem svih davanja u periodu trajanja epidemije te izradom platforme na kojoj će plasirati svoje proizvode. Omogućiti vlasnicima OPG-ova da u osiguranim i kontroliranim uvjetima prodaju svoje urode i proizvode. Ističu da je hrvatsko voće i povrće sigurnije i kvalitetnije od onoga koje se trenutno prodaje u trgovačkim lancima i dolazi na police iz korona virusom pogođenih zemalja. Ovu mjeru predlažu trajno.

12) Poticaj građanima da kupuju domaće proizvode i podrže posebno male proizvođače. Uvjet svim proizvođačima da poskupljenja u vrijeme krize ne smije biti.

13) Strogo kontrolirane uvjete kreditiranja poduzetnika, uvjet bankama da plasiraju povoljne kredite s razumnim uvjetima za poduzetnike i mogućnošću odgode početka plaćanja ukoliko je to poduzetniku potrebno.

14) Obustavu svih projekata koji nisu od vitalne važnosti i preraspodjelu sredstava isključivo tamo gdje je nužno. Zabraniti gradnju raznih spomenika, fontana i drugih dekorativnih građevina.

15) Građanima grada Zagreba i okolice, čiji su domovi stradali u potresu, osigurati brz i siguran povratak u njihove domove. Preraspodijeliti radnu snagu i resurse sa svih drugih poslova/gradilišta u tom području na te radove.

16) Povesti računa o samostalnim zanimanjima, ljudima koji nemaju redovite prihode nego prihode ostvaruju od ugovorenih honorara za obavljeni posao. Samo u Zajednici samostalnih umjetnika takvih je oko 1500. Jedna od mjera pomoći tim ljudima koji neće dobiti ni Vladin minimalac mogla bi biti Vladina odluka da im se, čim to bude moguće, isplati povrat poreza na dohodak koji će mnogim ''samostalcima'' biti jedini dohodak ove godine.