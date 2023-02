'Štrajk desetljeća' u Britaniji: Okupilo se gotovo pola milijuna ljudi

U Britaniji u srijedu traje najveći štrajk u desetljeću, do pola milijuna ljudi štrajka zbog plaća, poslova i radnih uvjeta. Članovi sedam sindikata uključeni su u štrajk koji utječe na škole, sveučilišta, vlakove i autobuse. Tisuće škola zatvoreno je na jedan dan zbog štrajka Nacionalnog sindikata obrazovanja (NEU), iako su mnogi roditelji tek u srijedu ujutro saznali hoće li njihova djeca morati ostati kod kuće. Državni službenici, strojovođe i vozači autobusa te sveučilišno osoblje također su prekinuli rad.

Sudionici štrajka okupili su se ispred željezničkih kolodvora, škola, vladinih ministarstava i sveučilišta širom zemlje, a sindikati kažu da dobivaju snažnu potporu javnosti. Štrajka više od 100.000 članova sindikata javnih i komercijalnih usluga (PCS), uključujući osoblje granične službe u lukama i zračnim lukama.

Foto: Toby Melville/REUTERS

Kongres sindikata (TUC) je frustriran vladinim kontroverznim planovima za novi zakon o minimalnoj razini usluge tijekom štrajka. Peticija protiv zakona, koju je potpisalo više od 200.000 građana, bit će predana u ured premijera.

Glavni tajnik TUC-a Paul Nowak rekao je kako se nada da će prosvjedi i štrajkovi u srijedu poslati snažnu poruku vladi o ogorčenosti sve većeg broja radnika. Grupe koje predstavljaju roditelje objavile su zajedničku izjavu potpore učiteljima koji štrajkaju.

Izjava koju su potpisale roditeljske organizacije Save Our Schools, Rescue Our Schools, Let Our Kids Be Kids, Special Needs Jungle i Square Peg jasno pokazuje da roditelji podržavaju učitelje u njihovu zahtjevu za "poštenom plaćom". Skupine kažu da dijele zabrinutost prosvjetnih radnika da je obrazovanje djece narušeno zbog nedostatka kvalificiranih nastavnika i promjene osoblja, te pozivaju vladu da se uključi u pregovore sa sindikatom o nagodbi kako bi se izbjegao štrajk.

