Liječnik objavio video: Što vide ljudi koji umiru od COVID-a

Liječnik iz St. Louisa snimio je kratki video koji prikazuje prizor koji vide ljudi koji umiru od COVID-a kako bi upozorio na nužnost nošenja maski i držanja distance te ga je objavio na društvenim mrežama.

- Ovako izgleda kada dišete 40 puta u minutu, kad vam je razina kisika značajno ispod 80 - navodi se u videu koji prikazuje liječnika Kennetha Remyja kako stimulira inkubaciju umirujućeg pacijenta te dodaje: - Ovako će to izgledati. Nadam se da vam zadnji trenuci u životu neće ovako izgledati. Jer ovo ćete vidjeti na kraju svog života ako ne počnemo u javnosti nositi maske

Please listen as this is dire. I don’t want to be the last person that looks in your frightened eyes. #MaskUp ⁦@DrKenRemy1⁩ ⁦@WUSTLmed⁩ pic.twitter.com/qwb4eERlfE