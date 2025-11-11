Procurili dokumenti, pripremaju se na udar SAD-a: 'Ne bismo izdržali ni dva sata u konvencionalnom ratu'

Venezuela raspoređuje oružje, uključujući desetljećima staru opremu ruske proizvodnje, te planira organizirati otpor gerilskog stila u slučaju američkog zračnog ili kopnenog napada, pokazuju planski dokumenti koje je vidio Reuters. Američki predsjednik Donald Trump predložio je mogućnost kopnenih operacija u Venezueli, rekavši da će "kopno biti sljedeće" nakon višestrukih napada na brodove za koje smatra da su korišteni za trgovinu drogom na Karibima i velikog gomilanja američke vojske u regiji. Kasnije je porekao da razmatra napade unutar Venezuele.

Venezuelski predsjednik Nicolas Maduro, koji je na vlasti od 2013., kaže da ga Trump želi svrgnuti i da će se venezuelski građani i vojska oduprijeti svakom takvom pokušaju. Američka vojska daleko nadmašuje venezuelsku, koja je oslabljena nedostatkom obuke, niskim plaćama i propadanjem opreme, reklo je šest izvora upoznatih s venezuelskim vojnim sposobnostima.

Neki zapovjednici jedinica čak su bili prisiljeni pregovarati s lokalnim proizvođačima hrane kako bi prehranili svoje trupe jer vladine zalihe nedostaju, rekla su Reutersu dva izvora. To je navelo Madurovu vladu da se osloni na dvije potencijalne strategije, što uključuje odgovor gerilskog stila koji su visoki dužnosnici javno spomenuli, iako bez detalja.

Gerilska obrana, koju je vlada nazvala "dugotrajnim otporom" i spomenula na državnoj televiziji, uključivala bi male vojne jedinice na više od 280 lokacija koje bi provodile sabotaže i druge gerilske taktike, prema izvorima i nekoliko godina starim planskim dokumentima za taktiku koje je vidio Reuters.

Druga strategija, nazvana "anarhizacija", koristila bi obavještajne službe i naoružane pristaše vladajuće stranke kako bi stvorili nered na ulicama glavnog grada Caracasa i učinili Venezuelu neupravljivom za strane snage, rekao je jedan izvor upoznat s obrambenim naporima i drugi izvor blizak oporbi.

Izvori su priznali da svaka strategija otpora ima male izglede za uspjeh. "Ne bismo izdržali ni dva sata u konvencionalnom ratu", rekao je izvor blizak vladi. "Nismo spremni suočiti se s jednom od najmoćnijih i najbolje obučenih vojski na svijetu", rekao je izvor upoznat s obrambenim sposobnostima Venezuele.

Vladini dužnosnici javno su odbacivali američku vojnu prijetnju, iako su pozivali na mir. "Na agresiju će se odgovoriti nacionalnim jedinstvom", rekao je u utorak ministar obrane Vladimir Padrino. Maduro je uživao snažnu vojnu odanost slijedeći strategiju svog prethodnika Huga Chaveza, koji je časnike postavljao na vladine pozicije kao ministre ili čelnike državnih tvrtki kako bi osigurao odanost.

Vojno vodstvo podržalo je Madurovu pobjedu na izborima 2024., unatoč dokazima da je oporbeni kandidat uvjerljivo pobijedio. Ipak, venezuelske trupe moraju se nositi s lošim uvjetima rada i moglo bi doći do dezerterstva u slučaju napada, tvrde izvori. Obični vojnici zarađuju otprilike stotinu dolara mjesečno u lokalnoj valuti, daleko manje od procijenjenih 500 dolara mjesečnih troškova osnovne košarice hrane.

Maduro je rekao da se osam milijuna civila obučava u milicijama za obranu Venezuele, a neki civili su posljednjih mjeseci rekli Reutersu da su spremni i voljni umrijeti kako bi branili svoju domovinu od strane sile. No, izvor sa znanjem o obrani i sigurnosti procijenio je da bi u scenariju anarhizacije sudjelovalo samo 5.000 do 7.000 ljudi, uključujući obavještajno osoblje, naoružane pristaše vladajuće stranke i članove milicije. Postoji oko 60.000 pripadnika vojske i nacionalne garde koje bi vlada rasporedila za svoj gerilski "rat otpora".

Istodobno, vojna oprema - većinom ruske proizvodnje i desetljećima stara - nedostaje. Navodi se da su venezuelski helikopteri, tenkovi i ručni raketni sistemi za uništavanje niskoletećih zrakoplova također zastarjeli.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova prošlog je tjedna izjavilo da je spremno odgovoriti na zahtjeve Venezuele za pomoć, istovremeno pozivajući na deeskalaciju napetosti. Maduro je apelirao na Moskvu za popravak zrakoplova Suhoj, nadogradnju radarskih sustava i isporuku raketnih sustava. Jedan od izvora rekao je da je 5.000 venezuelskih raketa Igla ruske proizvodnje već raspoređeno. Više od desetak vojnih dokumenata o obuci i planiranju datiranih između 2012. i 2022., koje je vidio Reuters, pokazuju dugoročni fokus na planiranje borbe protiv "imperijalističkih agresija".

Venezuelske oporbene skupine, nevladine organizacije, Washington i neke latinoameričke vlade optužile su Madurovu administraciju za veze s trgovinom drogom, posebno na zapadu zemlje. Tamo djeluju kolumbijske gerilske skupine poput Nacionalne oslobodilačke vojske, te se uzgaja koka, osnovni sastojak kokaina. Vlada je dosljedno negirala takve veze i tvrdila da se bori protiv kolumbijskih trgovaca drogom.

No, Maduro možda pokušava poslati poruku o rizicima invazije svojim nastupima na državnoj televiziji, gdje redovito pokazuje vojnu opremu, rekao je Andrei Serbin Pont, analitičar obrane i sigurnosti. "Osnovna poruka nije stvarna vojna sposobnost, već odvraćanje kroz kaos - prijetnja da bi ta oprema mogla završiti u rukama naoružanih skupina, gerilaca, paravojnih snaga ili reorganiziranog bivšeg vojnog osoblja, pogoršavajući nasilje i nestabilnost tijekom potencijalne tranzicije", rekao je vojni analitičar.