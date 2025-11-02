Što slijedi nakon toplog početka jeseni? Vakula otkrio kakvo nas vrijeme očekuje do kraja godine

Listopad je u većini Hrvatske bio hladniji od prosjeka, a rijetka odstupanja bila su samo malo pozitivna, pojasnio je meteorolog Zoran Vakula. Prema preliminarnim podacima, temperatura zraka bila je približno prosječna ili čak nešto niža u odnosu na razdoblje od 1991. do 2020. godine, dok su topliji periodi u posljednjem desetodnevnom razdoblju "izvukli" prosjek u sjevernim kopnenim područjima. U mnogim dijelovima srednjeg i južnog Jadrana srednja listopadska temperatura bila je čak 1°C niža nego obično.

Dok su na nekim područjima zabilježene značajne količine oborina, poput Poreča, gdje je 24. listopada postavljen rekord za najviše količine kiše u listopadu, drugi dijelovi Hrvatske, poput Komiže, Hvara i Zadra, imali su značajan manjak oborina. Ukupna količina oborina u Rijeci i Pazinu ove je godine među najvećima, dok su u Osijeku zabilježena samo pola prosječne količine, spomenuo je Vakula.

Dodao je i kako je jesen 2025. do sada je bila toplija od prosjeka, ponajviše zbog "toplog" rujna, dok je listopad donio promjene u količini oborina. Iako su u nekim područjima količine oborina bile ispodprosječne, druge regije, posebno na Jadranu, bile su suočene s viškom kiše. Uz to, prema prognozama, srednja temperatura zraka za ostatak godine u većini Hrvatske trebala bi biti približno prosječna ili nešto viša, s mogućim povremenim hladnim razdobljima.

Preliminarne procjene za ostatak studenog, napominje meteorolog, sugeriraju osjetno svježiji početak mjeseca, dok bi sredina mjeseca trebala donijeti razvedravanje i lagano porast temperature. Očekuje se da će studeni donijeti i iznadprosječnu količinu oborina, posebice na Jadranu, dok bi na unutrašnjosti temperature trebale biti uglavnom u skladu s prosjekom. Za ostatak zime, prognoze sugeriraju da bi mogla biti "blaga", uz povremene hladne periode i snijeg, osobito u gorskim krajevima.

Za zimu 2025., iako postoje prognoze za hladnija razdoblja, predviđa se uglavnom blaga sezona, s povremenim snježnim padalinama. Dugoročne prognoze i dalje su podložne promjenama, pa će detaljnije analize biti objavljene kasnije.