Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 56
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
PRVE PROGNOZE

Što slijedi nakon toplog početka jeseni? Vakula otkrio kakvo nas vrijeme očekuje do kraja godine

Zagreb: Kiša zatekla prolaznike na Trgu bana Jelačića
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/10
VL
Autor
Večernji.hr
02.11.2025.
u 10:17

Ukupna količina oborina u Rijeci i Pazinu ove je godine među najvećima, dok su u Osijeku zabilježena samo pola prosječne količine, spomenuo je Vakula

Listopad je u većini Hrvatske bio hladniji od prosjeka, a rijetka odstupanja bila su samo malo pozitivna, pojasnio je meteorolog Zoran Vakula. Prema preliminarnim podacima, temperatura zraka bila je približno prosječna ili čak nešto niža u odnosu na razdoblje od 1991. do 2020. godine, dok su topliji periodi u posljednjem desetodnevnom razdoblju "izvukli" prosjek u sjevernim kopnenim područjima. U mnogim dijelovima srednjeg i južnog Jadrana srednja listopadska temperatura bila je čak 1°C niža nego obično.

Dok su na nekim područjima zabilježene značajne količine oborina, poput Poreča, gdje je 24. listopada postavljen rekord za najviše količine kiše u listopadu, drugi dijelovi Hrvatske, poput Komiže, Hvara i Zadra, imali su značajan manjak oborina. Ukupna količina oborina u Rijeci i Pazinu ove je godine među najvećima, dok su u Osijeku zabilježena samo pola prosječne količine, spomenuo je Vakula.

Dodao je i kako je jesen 2025. do sada je bila toplija od prosjeka, ponajviše zbog "toplog" rujna, dok je listopad donio promjene u količini oborina. Iako su u nekim područjima količine oborina bile ispodprosječne, druge regije, posebno na Jadranu, bile su suočene s viškom kiše. Uz to, prema prognozama, srednja temperatura zraka za ostatak godine u većini Hrvatske trebala bi biti približno prosječna ili nešto viša, s mogućim povremenim hladnim razdobljima.

Preliminarne procjene za ostatak studenog, napominje meteorolog, sugeriraju osjetno svježiji početak mjeseca, dok bi sredina mjeseca trebala donijeti razvedravanje i lagano porast temperature. Očekuje se da će studeni donijeti i iznadprosječnu količinu oborina, posebice na Jadranu, dok bi na unutrašnjosti temperature trebale biti uglavnom u skladu s prosjekom. Za ostatak zime, prognoze sugeriraju da bi mogla biti "blaga", uz povremene hladne periode i snijeg, osobito u gorskim krajevima.

Za zimu 2025., iako postoje prognoze za hladnija razdoblja, predviđa se uglavnom blaga sezona, s povremenim snježnim padalinama. Dugoročne prognoze i dalje su podložne promjenama, pa će detaljnije analize biti objavljene kasnije.

Znate li što je uopće Dušni dan? Danas pomažemo mrtvima na putu prema vječnosti
Ključne riječi
jesen listopad Zoran Vakula

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja