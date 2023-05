Što se događa u 'Kordunskom trokutu': Hrvatska pamti više tragičnih nesreća malih zrakoplova

Mali sportski zrakoplov nestao je danas na ličkom području i pokrenuta je opsežna potraga. Prema dosad poznatim informacijama mali zrakoplov "Cirrus 20" oznake PHYMC nestao je s radara oko 12.30 sati na području između Jezerana i Modruša. U posljednjih pet dana odradio je 6 međunarodnih letova, a posljednja zračna luka u kojoj je boravio je Maribor, odakle je i danas poletio za Hrvatsku.

Kako javljaju Ravnateljstvo civilne zaštite i Hrvatska gorska služba spašavanja pokrenuta je velika akcija spašavanja u kojoj je za sada na terenu više od 70 ljudi (HGSS, policija, vatrogasci i djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite). No, radi se o problematičnom terenu koje u nekim dijelovim još uvijek nije potpuno razminirano. Pristižu i dodatne snage, HGSS Zagreb i pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite s dronovima.

🛩️ Hrvatska kontrola zračne plovidbe obavijestila je Operativni centar civilne zaštite @RavnateljstvoCZ kako je danas oko 12:30 sati, sjeverno od Jezerana, s radara nestao mali zrakoplov „Cirrus 20“ oznake PHYMC, koji je bio na letu iz Maribora prema Puli. — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) May 20, 2023

U potragu je upućen i helikopter Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s 4 člana HGSS-a koji će područje nestanka zrakoplova pretraživati iz zraka. Zemaljska potraga ograničena je na područje koje nije minsko sumnjivo.

Na žalost proteklih godina i desetljeća na području između Karlovca i Like srušilo se više zrakoplova, posebice lakih letjelica. Stoga, se mnogi ponekad zapitaju je li to područje posebno problematično za manje avione. Postoji li kordunski trokut kao područje kobno za zračna plovila kao što je Bermudski za brodove?! Je li područje Korduna “ukleto”, odnosno nepogodno iz bilo kojeg razloga za let.

01.06.2022., Rakovica - Helikopterom Ministarstva obran RH danas je nesto iza podneva zavrseno izvlacenje dijelova cessne koja je pala na predjelu Brocanac kose kod mjesta Brocanac u opcini Rakovica. Akcija izvlacenja dijelova helikopterom trajala je sat vremena, a sudjelovali su vatrogasci, vojska i policija. Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

U nedjelju 29. svibnja prošle godine kod Rakovice u Lici nestao avion Cessna koji je poletio iz Splita prema Njemačkoj. Unatoč lošem vremenu i kiši koji je otežavao napore spasitelja, potraga je trajala cijelu noć te se nastavila ujutro. Nakon gotovo 24-satne potrage, pronađeni su dijelovi letjelice. U srušenoj Cessni tada su poginuli sva četiri putnika, dvoje Nijemaca, pilot Švicarac i hrvatski državljanin Joško Sladojević koji je godinama živio i radio u Stuttgartu u Njemačkoj..

Jedna od najtežih avionskih nesreća dogodila se 12. kolovoza 2005. godine kad su se kod Marovinske Lisine, mjesta blizu Rakovice i Plitvičkih jezera, pale dvije superlake civilne letjelice marke ‘Virus 912’ i ‘Zlin 142’. U nesreći je poginulo četvero mađarskih državljana zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Na generalnoj probi u svibnju 2008. godine uoči Dana oružanih snaga s MiG-a 21 otpadali dijelovi koje su mještani sakupljali kod Turanjskih Goljaka nedaleko od Karlovca.

Par mjeseci kasnije u listopadu 2008. godine, tada 22-godišnji pilot prisilno je prizemljio laki zrakoplov ‘Cessnu 182’ u Skakavcu, mjestu kod Karlovca. A kao razlog slijetanja navodili su se nestanak goriva ili kvar.

U padu Cessne 25. rujna 2010. godine kod Budačke rijeke poginula su dvojica Poljaka, a dva dana prije te tragedije u Latinu kod Plaškog srušila se dva MiG-a tijekom izvođenja vježbe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane. Na sreću, piloti MIG-ova su se uspjeli na vrijeme katapultirati.

