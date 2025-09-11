Što je ministar Grlić Radman dogovorio u Damasku: Ina se uskoro vraća na sirijska naftna polja?

Nakon posjeta Jordanu, ministar vanjskih i europskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman stigao je u Damask, gdje se sastao sa svojim sirijskim kolegom, Asaadom Hassanom al-Shaibanijem. Tom je prigodom istaknuo zadovoljstvo što se nalazi u Siriji "u ovom važnom trenutku njezine povijesti", izražavajući punu solidarnost sa sirijskim narodom zbog godina rata i teškoća koje je pretrpio.

Grlić Radman naglasio je da Hrvatska podupire sveobuhvatan proces stabilizacije Sirije te pozdravlja ukidanje američkih i europskih sankcija, što smatra nužnim za obnovu zemlje. – Želimo da Sirija uspije u oporavku nakon godina rata, kao što je to uspjela i Hrvatska – poručio je. Dodao je i da Hrvatska nastavlja pomagati sirijskim izbjeglicama u Jordanu, što pokazuje predanost Sirijcima gdje god se nalazili. Istaknuo je da mir i sigurnost na Bliskom istoku mogu biti ostvareni jedino dijalogom i diplomacijom.

Posjet je ocijenjen kao prekretnica u odnosima dviju zemalja, s velikim potencijalom za suradnju u različitim područjima, osobito gospodarstvu i energetici. Dogovoreno je formiranje izaslanstava poslovnih ljudi radi istraživanja mogućnosti suradnje i jačanja zajedničkih veza. Sirijski ministar Asaad Hassan al-Shaibani istaknuo je da Sirija i njezin narod nisu zaboravili stav Hrvatske iz 2001. godine, kada je jasno osudila ugnjetavanje Assadova režima.

– Danas, kada se Sirija vraća u ruke naroda, Hrvatsku vidimo kao ključnog partnera u obnovi naše domovine. Posebno cijenimo hrvatsku podršku u ukidanju sankcija, što je otvorilo prostor za oporavak i novi početak. Naši razgovori bili su usmjereni na zajedničke projekte u obnovi, energetici, industriji, gospodarstvu, tranzicijskoj pravdi i povratku izbjeglica. Hrvatsko iskustvo poslijeratne obnove za nas je dragocjeno – istaknuo je Asaad Hassan al-Shaibani.

Ministar Grlić Radman izrazio je spremnost Hrvatske da otvori veleposlanstvo u Damasku. U njegovoj delegaciji nalaze se i predstavnici Ine, koji su do 2012. godine poslovali u Siriji, a u razgovoru su izrazili želju da se vrate na sirijska naftna i plinska polja. Hrvatski se ministar sastao i s ministrom energetike Sirije Mohammadom Al-Bashirom te predsjednikom Uprave General Petroleum Company Mousom Fashtoukom. Posjet je ocijenjen važnim korakom u ponovnoj uspostavi bilateralnih odnosa u punom opsegu nakon godina prekida zbog rata.

Hrvatska prepoznaje niz potencijalnih područja suradnje, od gospodarstva i energetike do poslijeratne obnove i izgradnje institucija. Poseban naglasak stavljen je na prijenos hrvatskog iskustva u traženju nestalih osoba, što i dalje ostaje jedno od ključnih pitanja u Siriji. Grlić Radman naglasio je strateški značaj suradnje u energetskom sektoru: – Želimo otvoriti nova vrata suradnje i pronaći zajedničke interese u obnovi energetskog sektora, koji je od ključne važnosti za Siriju, ali i za europsku energetsku sigurnost.

Kako Večernji list doznaje iz povjerljivih izvora, razgovori su bili vrlo uspješni i obje su strane spremne na ponovnu suradnju i Inin povratak u Siriju. Dogovoreno je da će Ina i Syrian Petroleum Company osnovati zajednički tim koji će istražiti štete koje su nastale tijekom 14 godina građanskog rata u Siriji. Povratak na naftna polja zasigurno neće biti lak, ali naftni stručnjaci vjeruju da bi se, bude li se intenzivno radilo na sanaciji štete, za godinu dana moglo početi s punim kapacitetom proizvodnje, kao i prije rata.

Ina je od sirijske proizvodnje zarađivala 65 milijuna dolara mjesečno, odnosno gotovo 780 milijuna dolara godišnje. Ondje je bilo zaposleno 50-ak stručnjaka i radnika iz Hrvatske. Inina polja nalaze se u sklopu naftno-plinskog bloka Hayan ukupne površine oko 4500 četvornih kilometara. Blok je smješten u pustinji u središnjem dijelu Sirije, oko 250 kilometara od Damaska. Ina je blok Hayan, koji je se sastoji od šest naftnih i plinskih polja, uspostavila 1998. godine. Naftno-plinsko-kondenzatno polje Jazal otkriveno je 2006., a dvije godine poslije otkriveno je polje Mazrur istih karakteristika. Godine 2007. polje Jazal opremljeno je i cjevovodom spojeno s naftnom stanicom Jihar. Proizvodnja na ovom polju počela je u studenom 2007. godine.

Bušotina Mazrur je na dubini od 3938 metara. Ina je na sirijskim naftnim poljima crpila 350.000 barela nafte na dan. Obavijest o komercijalnom otkriću za ležište Kurrachine Dolomite i Amanus Shale predana je sirijskoj vladi u svibnju 2004., nakon čega je slijedila razradna faza na polju Jihar. Ležišta Kurrachine Dolomite C2 i D1 sadrže retrogradno ležište iznad naftnog prstena ležišta, dok je ispod zaliježuće ležište Kurrachine Dolomite D2-2 i Amanus Shale retrogradno ležište plinskog kondenzata. Proizvodnja nafte započela je 2005. godine, a proizvodnja plina 2009. kada je završena gradnja naftno-plinske stanice. Proizvodnja UNP-a započela je nakon završetka centralne plinske stanice. U listopadu 2009. godine na bloku Hayan u rad je puštena stanica za naftu i plin tzv. Jihar Stage 2, preko nje se odvijala proizvodnja s polja Jihar, Jazal i Mazrur, odnosno iz šest bušotina.

Nešto kasnije u probni rad je puštena i centralna plinska stanica Jihar s tvornicom ukapljenog naftnog plina (UNP) i tehnološkom infrastrukturom za četiri polja – Jihar, Jazal, Al Mahr i Mazrur. Hrvatska može sudjelovati i u obnovi Sirije, čija se vrijednost procjenjuje na 900 milijardi dolara.