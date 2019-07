Stjuardese otkrile što im najviše smeta kod putnika

Iako su uvijek vedre i nasmijane, stjuardese u zrakoplovima ne misle uvijek samo najbolje o putnicima. Podijelile su, naime, što ih najviše živcira tijekom leta, a popis je napravljen putem stranice Flight Attendant Career Connection.

– Treba im cijela vječnost da odluče što žele piti – požalila se većina stjuardesa i to je prvo na popisu onoga što im smeta najviše kod putnika.

Također, živcira ih kada se putnici odluče ići na toalet baš kada avion treba sletjeti. Tlak im skače i kada putnici odluče ići na toalet baš kada se poslužuje obrok.

– Iako svakih deset minuta prolazimo s kantom za smeće, oni ipak ostavljaju smeće u džepu na sjedištu – smeta također većini stjuardesa.

Ovo su još neke stvari koje stjuardese mrze:

– Kada ih putnici ne pozdrave prilikom ulaska ili izlaska iz zrakoplova

– Kada im daju smeće ili ga stavljaju na kolica za piće dok one poslužuju hranu

– Mrze i kada stavljate noge na sjedalo ispred vas jer niti one ne stavljaju noge na vaš stol ili zid kada vam dođu u ured

– Ispituju što imaju za popiti kada je ispred njih karta s pićima. U zrakoplovu je stotinjak pića ako se računaju i ona alkoholna pa stjuardesama treba malo više vremena dok ih sva nabroje. A ostalih 200 putnika za to vrijeme čeka svoje piće...

– Ne kažete kakvu točno kavu želite

– Ne vole niti kada ih dodirujete kako bi privukli njihovu pažnju da bi je nešto pitali

– Ne hodajte bosi do toaleta niti u čarapama jer takvu ne idete niti u javni toalet

– Bezobrazni ste prema stjuardesama jer ste nervozni što vam je let kasnio ili je otkazan. One nisu krive za to