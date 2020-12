Stižu nove rekordne oborine, a za kraj godine i povratak južine

Zbog pogoršanih vremenskih prilika i pojačanog vjetra koji na moru stvara višemetarske valove, u subotu navečer nisu isplovili trajekti na linijama Sumartin-Makarska i Sućuraj - Drvenik, izvijestili su iz Jadrolinijine agencije u Splitu.

Olujno nevrijeme će i u nedjelju onemogućavati prometovanje na Jadranu, a na sjeveru Hrvatske može se očekivati većinom suho i prohladno vrijeme i nešto slabiji vjetar.

No, stiže nam i još jedna promjena vremena.

"Tlak zraka počet će naglo i osjetno padati, a potkraj nedjelje i osobito u ponedjeljak jačat će jugozapadni i južni vjetar, na Jadranu i jugo. Biometeorološke prilike osjetno će se pogoršavati", najavljuje HRT-ov Zoran Vakula.

Dakle, umjesto snijega ili barem zahlađenja kako obično zna biti nakon Božića, posljednji dani ove godine bit će vjerojatno iznadprosječno topli. Ali, i vrlo promjenjivi.

Vakula predviđa obilne kiše i pljuskove na Jadranu i u Dalmaciji, a u gorju će padati i snijeg. Štoviše, očekuje nove rekorde u oborini i rekordno topli prosinac:

"Kombinacija česte i obilne oborine te jakog, gdjekad i olujnog juga i južnog vjetra, prolazno i jugozapadnoga pridonijet će povremenom plavljenju mnogih riva... Uz sve to je gotovo sigurno kako ćemo sljedećih dana zabilježiti i nove rekorde u količini oborine, barem u Pazinu, Poreču i Splitu, gdje do ekstremno kišovitog prosinca nedostaje manje od 10 litara kiše po četvornome metru, a možda i još mjestimice... Kao da priroda teži ravnoteži pa želi nadoknaditi sušu prošlih mjeseci?! I dok će to djelomično i uspjeti, po temperaturi će ova godina u većini Hrvatske biti među 6 najtoplijih u povijesti, na Jadranu vjerojatno i među 3 najtoplije, čemu će pridonijeti i ponegdje vjerojatno rekordno topli prosinac...", ističe Vakula.

U Zagrebu se po DHMZ-u tijekom nedjelje očekuju temperature oko ništice, a povećanje temperature slijedi već u ponedjeljak (do 8 stupnjeva Celzijevih), ali uz kišu u popodnevnim satima.

