VELIKA ANALIZA

Stiže trenutak istine za Plenkovića i HDZ: Umjesto u Bruxelles, ide po treći premijerski mandat!

Iz većine onoga što je do sada radio dalo se zaključiti da je Plenković vrlo zainteresiran za to da zasjedne na neku od visokih pozicija u Europskoj uniji pa je u njegovoj stranci dugo vladalo uvjerenje da će premijer nakon ovog mandata put Bruxellesa. Okolnosti na političkoj karti Europe su se, međutim, u međuvremenu promijenile i veliko je pitanje hoće li Plenković, ako to doista i planira, uspjeti u naumu da zauzme neku od visokih pozicija u strukturama EU