Stiže promjena: Zbog grmljavinskog nevremena i jake bure izdana upozorenja za cijelu Hrvatsku

Sunčano i vruće, s najvišom dnevnom temperaturom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za subotu. No, navečer i osobito tijekom noći na nedjelju stiže promjena - porast naoblake, pljuskovi i grmljavinsko nevrijeme. Zbog očekivanog grmljavinskog nevremena, za sutra je izdano žuto opozorenje za gotovo cijelu zemlju, dok je je za Kvarner zbog opasnosti od vrlo jake bure izdano i narančasto upozorenje.

U Dalmaciji i dalje vruće

U noći i ujutro uz više oblaka mjestimice će biti pljuskova i grmljavine, osobito u središnjim i gorskim predjelima, a potom su mogući i drugdje u unutrašnjosti. Puhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a duž ostatka obale umjeren jugozapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar.

Najniža temperatura zraka od 16 do 20, na Jadranu od 22 do 26 °C. Najviša dnevna između 24 i 29, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 29 do 34 °C.

Nestabilno vrijeme nastavit će se i početkom idućeg tjedna.

- Početkom tjedna promjenljivo uz mjestimične pljuskove, lokalno i jače nevere te manji pad temperature, posebice u utorak kada će bura slabjeti - javlja HRT.