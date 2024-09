Stiže promjena vremena: Uživajte u sunčanom ponedjeljku, jer od utorka se sve mijenja

Iako će mnogima mrski prvi dan tjedna biti sunčan, u danima koje slijede mnogi bi mogli poželjeti vrijeme kako će biti upravo u ponedjeljak. Naime, očekuje se da će u utorak biti kiša, dok bi u srijedu trebalo biti malo sunčanije, no i dalje uz kišu.

"I u ponedjeljak će još u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano. Vjetar uglavnom slab te će ponegdje uz obale rijeka biti jutarnje kratkotrajne magle. Jutro ponovno svježe uz najnižu temperaturu od 6 do 9 °C, a najviša od 25 do 27 °C. U središnjoj Hrvatskoj će, uz više oblaka, i dnevna temperatura zraka biti malo niža. Sredinom dana će u najsjevernijim predjelima prolazno zapuhati umjeren jugozapadni vjetar", kazala je Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. za HRT. Naime, jugozapadnjaka će biti i u Gorskoj Hrvatskoj, dok će na obali zapuhati jugo. Očekuje se kako će tijekom dana oblaka biti sve više, osobito u Istri, gdje će popodne mjestimice pasti malo kiše. Prema noći, kiša je sve vjerojatnija i drugdje. Ujutro u kotlinama magla, a na moru je moguća sumaglica. Najniža temperatura od 7 °C u Lici do 18 °C na otocima. Najviša između 20 i 25 °C.

"Na srednjem Jadranu i u Dalmaciji i do 26 °C. Zapuhat će umjereno jugo i južni vjetar te navečer jačati. More stoga, u prvom dijelu dana mirno ili malo valovito, zatim prema otvorenom dijelu umjereno valovito. Bit će djelomice sunčano. Na krajnjem jugu Hrvatska bit će sunčanije. Uz slabo do umjereno jugo temperatura zraka će od jutarnjih 17 do 19 °C, ponegdje porasti i do 26 °C.", rekla je Klemenčić Novinc.

Dani pred nama

Utorak u unutrašnjosti će oblačniji, povremeno uz kišu, a lokalno će biti izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom i pojačanim vjetrom. U Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije izgledna je i obilnija oborina. "Od srijede sunčanije, a kiša rjeđa. Zapuhat će umjeren jugozapadni i južni vjetar koji će u četvrtak još pojačati. U četvrtak danju toplije. I na Jadranu će četvrtak biti najtopliji, uz najviše sunčanih razdoblja, iako će na sjevernom Jadranu i dalje biti razmjerno nestabilno i mjestimice s kišom. No do srijede će povremene kiše biti i drugdje, osobito u utorak, kad valja računati na neverine. Umjereno i jako jugo i južni vjetar nakratko će u drugom dijelu utorka okrenuti na umjeren jugozapadnjak.", prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.

