BIT ĆE SVEGA

Pogledajte kakvo nas vrijeme čeka idućih dana: Stiže nagla promjena vremena, evo i kada

03.05.2026.
u 07:45

Jutarnje temperature nastavit će rasti, dok će dnevne vrijednosti blago pasti u odnosu na početak tjedna.

Nakon razdoblja stabilnog i pretežno sunčanog vremena, Hrvatsku očekuje postupna promjena meteoroloških prilika. Prema najnovijim prognozama, nadolazeći tjedan donosi više oblaka, pojačan vjetar te povremene oborine, uključujući lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito u gorskim predjelima. Ipak, unatoč nestabilnijoj atmosferi, temperature će se zadržati na razmjerno visokim razinama, uz izraženiji porast jutarnjih vrijednosti, piše Istramet.

Danas će prevladavati sunčano i ugodno toplo vrijeme. Tijekom večeri na zapadu zemlje očekuje se mjestimično povećanje naoblake. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom jugoistočnog smjera. Na Jadranu će puhati zapadni i jugozapadni vjetar, dok će na otvorenom moru dominirati sjeverozapadnjak, uz jutarnju buru. Jutarnje temperature u unutrašnjosti kretat će se između 2 i 7 °C, dok će uz obalu biti znatno toplije, od 10 do 15 °C. Najviše dnevne vrijednosti dosezat će između 21 i 26 °C.

Početak novog tjedna, u ponedjeljak, obilježit će sunčano vrijeme uz iznadprosječno visoke temperature, posebice u kontinentalnim krajevima. Ipak, već u drugom dijelu dana očekuje se postupno naoblačenje koje će se širiti sa zapada. Od utorka slijedi promjenjivije i nestabilnije razdoblje. Oborine će se najprije pojaviti na Jadranu i u njegovom zaleđu, dok će se u srijedu kiša proširiti i na ostatak zemlje. Mjestimice su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito uz obalu.

S pogoršanjem vremena doći će i do jačanja vjetra. U unutrašnjosti će puhati umjeren jugozapadnjak, u gorju povremeno i jak. Na Jadranu će zapuhati jugo koje bi, osobito tijekom srijede, mjestimice moglo dosezati i jače udare. Jutarnje temperature nastavit će rasti, dok će dnevne vrijednosti blago pasti u odnosu na početak tjedna. Unatoč tome, zadržat će se razmjerno toplo vrijeme za ovaj dio godine.
