Stiže jaka promjena vremena: Obilna kiša i vjetar, a ponegdje će padati i snijeg

Nedjelja nam donosi oblačno i osjetno svježije, ponajprije na zapadu i sjeverozapadu uz čestu i obilnu kišu. Krajem dana u višem gorju uz zahladnjenje ponegdje i snijeg. Na sjevernom i srednjem Jadranu očekuju se pljuskovi s grmljavinom, a do kraja dana i na južnom. Na krajnjem istoku veći dio dana suho i djelomice sunčano. Na Jadranu jako, u drugom dijelu dana ponegdje i olujno jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu u okretanju na buru. Maksimalna temperatura od 10 do 17, na Jadranu uglavnom od 16 do 21 °C javlja DHMZ.

Tako se pripremite na novu snažnu promjenu jer bit će svježe, vjetrovito pa i hladno.

"U nedjelju slijedi sasvim druga slika jeseni nego u subotu!", prognozirala je Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a u emisiji "Vrijeme" na HTV1. "Druga polovina vikenda donosi oblačnije, kišovitije, vjetrovitije i hladnije vrijeme, a mjestimice su moguće i obilnije oborine. Ni sljedeći tjedan se ne može izdvojiti dan bez mjestimične kiše", kaže Plačko-Vršnak.

U novome tjednu promjenjivo...

"U prvoj polovini sljedećeg tjedna u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, a kiša će najčešća biti na istoku i u gorju. Pritom će biti još hladnije, a osjet hladnoće pojačavat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Od srijede ipak danju malo toplije.

Na Jadranu u ponedjeljak vjetrovito uz jaku i olujnu buru, ali na jugu i kišovito, gdje će još u početku puhati jako jugo. Kratkotrajno smirivanje vremena vrlo je vjerojatno u utorak, a od srijede ponovno kiša i jugo.", prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.