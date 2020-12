Kreće cijepljenje u Hrvatskoj. Prva osoba koja će primiti cjepivo bit će štićenica doma u Zagrebu

Dugoočekivano cjepivo protiv koronavirusa stiglo je jučer i u Hrvatsku, 10 mjeseci nakon pojave prvog slučaja zaraze u našoj zemlji.

Prvih 9750 doza cjepiva tvrtke Pfizer-BioNTech dočekali su jučer ujutro u šest sati ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak i koordinatori distribucije. Danas će te doze biti distribuirane po županijama. Cjepivo se na temperaturi od – 70 stupnjeva skladišti u HZJZ-u, odakle će se razvoziti u ostale županije.

Kada se cjepivo ukloni sa te temperature, mora se iskoristiti u roku od pet dana, no HZJZ je u RH identificirao kapacitete zamrzivača s temperaturom od –70 °C za skladištenje oko 700.000 doza cjepiva u isto vrijeme.

Svaki tjedan nove doze cjepiva

Danas ujutro prva osoba u Hrvatskoj primit će cjepivo, bit će to štićenik Doma za starije i nemoćne Trešnjevka u Zagrebu. Danas će se cijepiti i prve osobe u drugim županijama, a također će početi i cijepljenje u svim zemljama Europske unije.

– Od nedjelje počinje cijepljenje najugroženijih skupina stanovništva u cijeloj Hrvatskoj. Cjepivo se distribuira županijskim zavodima koji će organizirati cijepljenje korisnika domova za starije, zdravstvenog osoblja koje radi s cjepivom protiv COVID-a i djelatnika hitne medicine. Zasad je to simbolična količina cjepiva koja se dostavlja svim zemljama članicama EU čime počinju europski dani cijepljenja 27., 28. i 29. prosinca. Nakon toga će nam svaki tjedan stizati nove doze što očekujemo sukladno planu cijepljenja. Pozivamo sve građane da se odazovu na cijepljenje – poručio je Capak.

I predsjednik Vlade Andrej Plenković objavio je jučer na Twitteru da su u Hrvatsku stigle prve doze cjepiva protiv COVID-19, što, ističe, daje nadu u normalizaciju života u idućoj godini.

“Jutros su u Hrvatsku stigle prve doze cjepiva protiv COVID-19. Prioritet je zaštita najugroženijih i najizloženijih – starijih i nemoćnih osoba te radnika u zdravstvenim i socijalnim ustanovama. Dolazak cjepiva ohrabrujuća je poruka i daje nadu u normalizaciju života tijekom 2021.”, napisao je Plenković.

Do kraja ožujka u Hrvatsku bi trebalo stići ukupno 270.000 doza cjepiva. Zasad je Hrvatska naručila ukupno 5,905.000 doza uz cilj da se protiv koronavirusa cijepi minimalno 70 posto građana.

Od ukupno naručenih 5,905.000 doza, prema trenutačno dostupnim informacijama, cijepljenje će se prvenstveno provoditi u dvije doze (izuzetak je cjepivo proizvođača J&J) čime je rezervirano cjepivo za 3,402.500 osoba što pokriva potrebe odraslog stanovništva Hrvatske.

Naime, milijun doza naručeno je od Pfizera i BioNTecha, 2,7 milijuna od AstraZenece, 900.000 doza od Johnson & Johnsona, milijun doza od Moderne te 300.000 tisuća doza cjepiva tvrtke CureVac.

Cjepivo će biti besplatno i građani će se cijepiti dobrovoljno, a Vlada je donijela plan cijepljenja prema kojem će se cijepljenje odvijati istodobno u svim županijama.

Svaka županija napravila je stoga i svoj plan cijepljenja.

U Dubrovniku će tako prvu dozu primiti zdravstveni djelatnici.

U Šibenik stiže 155 doza cjepiva, a u Sisačko-moslavačku županiju 390 doza cjepiva.

– U nedjelju 27. prosinca 2020. počet će cijepljenje protiv zarazne bolesti COVID-19 na području Sisačko-moslavačke županije. Taj dan stići će 390 doza cjepiva. Cijepljenje će početi u Općoj bolnici dr. Ivo Pedišić u Sisku, Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, u Domu za stare i nemoćne u Sisku, Domu za starije osobe u Glini, u Domu za stare i nemoćne “Vila Enna” u Petrinji i u “Rebić domu” u Petrinji i Sisku – rekao je za Večernji list dr. Inoslav Brkić, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije.

– Cjepivo će u Hrvatskoj biti ravnomjerno raspoređeno i dostupno u svim županijama po načelu pravednosti, solidarnosti i nužne skrbi za najpotrebitije u odnosu na rizik od infekcije za dob i posao kao i rizik od teških oblika bolesti i komplikacija – ističu u HZJZ-u.

Cijepljenje će se odvijati u tri faze. Nakon prve faze u kojoj će se cijepiti rizične skupine (osobe najkrhkijeg zdravlja u domovima za starije i nemoćne, osobe starije životne dobi praćene kroničnim bolestima, zdravstveni radnici i radnici u socijalnoj skrbi), cijepljenje će biti usmjereno prema ostalim osobama s uvećanim rizikom. Zatim će obuhvatiti i osobe u pojedinim kolektivima, poput odgojno-obrazovnih ustanova i pojedinih radnih kolektiva.

U trećoj fazi omogućit će se cijepljenje i svim ostalim zainteresiranim građanima.

Prema Vladinu planu uvođenja, provođenja i praćenja cijepljenja protiv bolesti COVID-19 u RH, prioriteti su za cijepljenje 31.459 korisnika smještaja domova za starije i nemoćne i 15.820 zaposlenika u tom sustavu kao i 90.282 zaposlenika u javnom i privatnom sektoru zdravstvenog sustava. Osoba starih 80 i više godina je 218.935, od 75 do 79 godina 132.833, od 70 do 74 godine 195.664 te od 65 do 69 godina 214.499.

Uz to je u visokom riziku, u odnosu prema bolesti COVID-19, zbog svog zdravstvenog stanja i bolesti još 455.530 stanovnika Hrvatske mlađih od 65 godina.

Cijepljenje se provodi u fazama

Druga faza obuhvatit će i stotinjak tisuća zaposlenih u odgojno-obrazovnim ustanovama, ali i druge zaposlenike u esencijalnim i važnim industrijama, uključujući poljoprivredu i prehrambenu industriju, djelatnike i korisnike kolektivnog smještaja poput zatvora i centara za migrante te beskućnike itd. No, cijepljenje je isključivo dobrovoljno.

Epidemiolozi ističu kako je cjepivo prekretnica, ali da je ključ borbe protiv koronavirusa upravo razina procijepljenosti.

– Sigurno će još potrajati da svi koji trebaju dobiti cjepivo dođu na red, no sada smo na pravom putu. Procijepljenost na razini od 70 posto, pa čak i 50 posto usporit će širenje virusa, no za imunitet krda takve brojke moraju biti i veće, s obzirom na visoku zaraznost virusa – rekao je prof. dr. sc. Luka Čičin-Šain, virusni imunolog u Centru za infektološka istraživanja u njemačkom gradu Braunschweigu.

I dok su prve doze cjepiva stigle u Hrvatsku, a cijepljenje koje može spasiti živote počinje, dotle epidemija koronavirusa i dalje bukti.

Jučer je tako zabilježeno 350 novih slučajeva zaraze koronavirusom, uz mali broj testiranja (1651) zbog božićnih blagdana te je broj aktivnih slučajeva zaraze u Hrvatskoj pao na 11.644.

Od posljedica zaraze koronavirusom preminulo je u istom razdoblju 65 osoba čime se ukupni broj žrtava popeo na 3613.

Smanjuje se broj hospitaliziranih, pa su trenutačno među oboljelima 2664 pacijenta na bolničkom liječenju, od kojih 271 na respiratoru, priopćio je u subotu Nacionalni stožer civilne zaštite.