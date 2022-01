Stigla najavljena promjena vremena: U Gorskom kotaru krenula padati susnježica

Nakon izrazito toplog vremena za Novu godinu, stigla je najavljena promjena pa je tako u Gorskom kotaru počela padati susnježica.

Danas je tijekom dana u Gorskom kotaru bilo neobično toplo za ovo doba godine, čak 9°C. Tijekom večeri, uz pojavu susnježice, temperatura se spustila na 3°C, piše HRT.

Prognozira se da će snijeg padati tijekom noći i jutra pa iz tehničke jedinice Hrvatskih autocesta ispostave Delnice upozoravaju vozače da ne kreću na put bez zimske opreme.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), sutra će u prvom dijelu dana biti pretežito oblačno uz susnježicu i snijeg, na Jadranu uglavnom uz kišu, no i duž obale sjevernog Jadrana bit će snijega nošenog burom.

Poslijepodne sa sjeverozapada postupan prestanak oborine, a prema večeri i smanjenje naoblake. Vjetar na kopnu bit će slab i još ponegdje umjeren sjeverni, u gorju sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, lokalno s olujnim udarima, a još u prvom dijelu dana na jugu jugozapadnjak. Na kopnu će jutarnja temperatura zraka biti od -2 do 3, a dnevna između 1 i 6 °C. Temperatura zraka na sjevernom Jadranu bit će uglavnom od 4 do 9, u Dalmaciji od 11 do 16 °C.

Zbog jake i mjestimice oluje bure, na području Velebitskog kanala te Kvarnera i Kvarnerića, za sutra je izdano crveno upozorenje.

- Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - navodi DHMZ.

Zbog visokih temperatura za ovo doba godine, otvara se pitanje klimatskih promjena koje postupno dolaze.

- Potaknuli smo promjene koje, nažalost, ne možemo zaustaviti. Možemo im se prilagoditi, a radimo li to dovoljno brzo, to ćemo tek vidjeti, jer tu se radi o odricanju od određenih komfora na koje smo navikli i mislim da bi to trebala biti puno prioritetnija tema u politici i društvu općenito - rekao je za HRT Igor Horvat iz DHMZ-a Rijeka.

Prof. dr. sc. Nevenka Ožanić s Građevinskog fakulteta u Rijeci ističe kako Hrvatska spada u tri europske zemlje kojima bi štete od klimatskih promjena mogle biti jako velike. Naime, posljedica klimatskih promjena jest podizanje razine mora što može ugroziti turizam, poljoprivredu, promet..

- Jedino što možemo je da počnemo skupljati podatke da bi na temelju njih vidjeli trendove i ranjivost Hrvatske te na osnovu toga izradili modele i dali mjere za prevenciju, ublažavanje i otklanjanje posljedica - kaže Ožanić.

