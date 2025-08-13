State Department osudio 'pogoršanje' ljudskih prava u Europi, 13 stranica u izvješću posvetilli Hrvatskoj

Sjedinjene Države osuđuju ono što nazivaju „pogoršanjem” ljudskih prava u brojnim europskim zemljama, posebno zbog navodnog ograničavanja slobode izražavanja, pokazuje novo godišnje izvješće State Departmenta objavljeno u utorak. To američko ministarstvo smatra da se prošle godine u Njemačkoj, Velikoj Britaniji i Francuskoj pogoršalo „stanje ljudskih prava”, pokazuje izvješće za 2024. koje odražava nove prioritete vanjske politike pod predsjednikom Donaldom Trumpom.

U dijelu o Francuskoj to izvješće o stanju ljudskih prava govori o „vjerodostojnim informacijama koje ukazuju na ozbiljna ograničavanja slobode izražavanja”. State Department osuđuje i porast antisemitizma u Francuskoj, prenosi France Presse. Washington kritizira novi zakon o sigurnosti na internetu u Velikoj Britaniji. Cilj te mjere je bolja zaštita djece, no naišla je na brojne kritike na platformi X Elona Muska.

Visoki američki dužnosnik prošli je tjedan francuskoj novinskoj agenciji pod uvjetom anonimnosti rekao da američka vlada planira voditi „otvorene razgovore s partnerima i saveznicima” o onome što Washington naziva „cenzurom ili nepovoljnim položajem određenih glasova”, političkih ili vjerskih.

Američki potpredsjednik J.D. Vance natuknuo je tu dimenziju vanjske politike nove vlade još u veljači kad je u govoru na Muenchenskoj sigurnosnoj konferenciji upozorio na navodne prijetnje slobodi govora u Europi. Godišnje izvješće State Departmenta u pravilu se objavljuje u proljeće, a prikazuje kako SAD vidi stanje ljudskih prava u svijetu. No ovogodišnje izvješće djelomično je pisano pod prethodnom, demokratskom vladom Joea Bidena, što je navelo ministarstvo da ga izmijeni i restrukturira kako bi zrcalilo prioritete Trumpove vlade.

Stanje u Hrvatskoj - bez izvješća o značajnim kršenjima

Izvješće posvećuje 13 stranica Hrvatskoj za koju u sažetku piše da „nije bilo značajnih promjena u stanju ljudskih prava”, „nije bilo vjerodostojnih izvješća o značajnim kršenjima ljudskih prava” te da je vlada poduzela korake kako bi „identificirala i kaznila dužnosnike koji su počinili kršenja ljudskih prava”.

U izvješću se između ostalog spominje šest odvojenih napada na strane radnike nakon kojih je "zagrebačka policija odmah provela istragu" te prikazivanje ustaške simbolike i pjesama.

"Policija je 9. kolovoza pokrenula istragu protiv osobe zbog kaznenog djela javnog poticanja na mržnju i nasilje. Dana 6. kolovoza osoba je navodno preko zvučnika na trgu u Imotskom puštala pjesme ustaškog režima iz doba Drugog svjetskog rata", stoji u izvješću.

State Department piše kako je dio predstavnika židovske zajednice izvijestio o povijesnom revizionizmu i antisemitskoj retorici na internetu što je djelomično potaknuto sukobom na Bliskom istoku, a uključuje i korištenje simbola povezanih s pronacističkim ustaškim režimom.