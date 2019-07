New Orleansu prijeti velika oluja: Neki napuštaju grad, drugi gomilaju zalihe

Tropska oluja Barry, koja će se obrušiti kao prvi atlantski uragan u 2019., približila se obali Louisiane, a većina stanovnika New Orleansa u svojim je domovima ili u barovima, iščekujući uragan koji donosi mogućnost velike poplave.

Vlasti su pozvale građane da osiguraju imovinu i sklonište te da nagomilaju zalihe. Međutim, neki su stanovnici odlučili napustiti grad, a djelatnici u turističkoj zajednici rekli su da je došlo do iznenadnog "egzodusa" turista u petak.

Obavezna evakuacija naređena je samo u udaljenim obalnim područjima koja ne štiti nasip u Plaqueminesu i Jeffersonu, okruzima južno od New Orleansa.

The joys of shopping the night before...Christmas?? Nope, a hurricane. Shelves empty of water at a Walmart in #NewOrleans . Pic by Chris Granger #TropicalStormBarry #Barry #Louisiana pic.twitter.com/orQMGecNLx

Oluja snage 100 kilometara na sat bila je "na putu" da sustigne snagu uragana malo prije nego što je zaobišla obalu Lousiane jugozapadno od New Orleansa u subotu, rekao je američki metereološki zavod.

Očekuje se da će uragan udariti u obalu Meksičkog zaljeva u zoru.

Metereolozi su upozorili da bi obilne kiše, ponegdje i do šezdeset centimetara, mogle uzrokovati ozbiljnu poplavu približavanjem oluje unutrašnjosti iz Meksičkog zaljeva, gdje je proizvodnja nafte i plina već smanjena za 60 posto.

Američki je predsjednik Donald Trump proglasio izvanredno stanje za Louisianu u petak, što omogućava saveznu pomoć, ako bude potrebna.

Nadolazeća oluja mogla bi testirati pojačanu obranu protiv poplava postavljenu 2005. nakon uragana Katrina, koji je poplavio velik dio New Orleansa i usmrtio oko 1800 ljudi.

What you should know about 10 p.m. Tropical Storm Barry advisory:

⚠️ It's moving slowly.

⚠️ No real change in the track.

⚠️ It's possible it'l be a hurricane at landfall, but, really, this is about waiting and seeing where the heaviest rain falls. https://t.co/EtR6C4kHSA