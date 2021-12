Stanodavku koja ga je terorizirala zarezao 26 puta. Ubojstva se ne sjeća, dobio četiri godine

Amir E. (44) na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno je osuđen na četiri godine zatvora zbog ubojstva stanodavke Jasne Z. (74), s kojom se prije toga posvađao, pa i fizički razračunao. Kako je u trenutku ubojstva bio bitno smanjeno ubrojiv, na prijedlog psihijatra sud mu je izrekao i mjeru obaveznog psihijatrijskog liječenja.

Prama optužnici, riječ je o događaju koji se zbio 29. travnja 2021. u stanu u širem središtu Zagreba. Amir E. i Jasna Z. su se prvo posvađali, a nakon što je i fizički nasrnuo na nju, zagrabio je nož te joj je zadao 26 reznih rana. Jedna od tih rana bila je na vratu, a zbog te rezne rane Jasna Z. je izgubila svijest t i pala je na tlo. Kasnije je prevezena u bolnicu gdje je preminula šest dana kasnije. Vještačenjem je ustanovljeno da je u trenutku kada se sve to događalo Amir E. bi smanjeno ubrojiv, a on se ne sjeća događaja.

- U taj sam stan došao početkom travnja ove godine kao podstanar. Jasna me stalno zlostavljala. Psovala mi je majku. Ulazila mi je u sobu bez kucanja. Trpio sam njezine uvrede. Terorizirala me i od svega me je počelo boljeti srce. To jutro nisam popio propisanu terapiju, a sjećam se da sam bio u kupaonici i čistio. To je jedino čega se sjećam. I onda me policija odvela u postaju. Svukli su me, dali su mi kombinezon i odveli me u KB Merkur na šivanje rane ispod oka - kazao je Amir E. u svojoj obrani.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

On je umirovljeni sudionik Domovinskog rata te je kao mlada osoba prošao, kako je kazala sutkinja Daniela Kustec, strahote vukovarske tragedije, što mu je cijenjeno olakotnim prilikom izricanja presude.

- Vi ste na početku suđenja rekli kako se samog događaja ne sjećate što je protumačeno kao da se ne osjećate krivim. Sud smatra da je vaša obrana istinita i prihvatio ju je jer je životna i uvjerljiva te sukladna nalazu vještaka psihijatra koji je utvrdio da odgovara disocijativnoj reakciji. Olakotnim vam je još cijenjeno to što ste bili smanjeno ubrojivi u bitnom u trenutku počinjenja djela, vaše zdravstveno stanje, a i to što ste unatoč tome što se događaja ne sjećate spremni da za djelo odgovarate. Otegotnim je cijenjena brojnost ozljeda koje ste zadali žrtvi - obrazložila je nepravomoćnu presudu sutkinja Daniela Kustec.