Stanišića sumnjiče i da je od Josipe Rimac tražio da mu pomogne dobiti posao s HŽ Infrastrukturom

Oko 48.000 kuna. Tolika je, prema USKOKU, bila "cijena" Josipe Pleslić (ex Rimac), bivše HDZ-ove perjanice, čijih 300.000 poruka iz mobitela ne prestaje u pravne probleme uvaljivati mnoge ljude. Posljednji u nizu su Dijana Vican, bivša rektorica Sveučilišta u Zadru i poduzetnik Ante Stanišić. Protiv njih dvoje, te Josipe Rimac i Stanišićeve tvrtke Graditelj svratišta, USKOK je pokrenuo istragu, a traže i da se Stanišiću i Dijani Vican odredi istražni zatvor. Za razliku od njih dvoje, Josipa Rimac, koja već ima dvije optužnice u aferi Vjetroelektrane, ovaj put nije ni uhićena niti se traži istražni zatvor za nju.

USKOK nju i ostale sumnjiči za trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem i zloporabu položaja i ovlasti. Još jedna koruptivna priča iz Hrvatske događala se od 23. siječnja 2018. do kraja svibnja 2020. U to vrijeme Josipa Rimac bila je državna tajnica u Ministarstvu uprave i živjela je u stanu koje je plaćalo Ministarstvo uprave. Vlasnik zgrade je bila Stanišićeva tvrtka, što je on, kako ga se sumnjiči, iskoristio kako bi mu pomogla oko povrata garancije od oko 1,5 milijuna kuna. Ali i dobivanja posla s HŽ Infrastrukturom. Nju se sumnjiči da je za svoju "pomoć" tražila da ne plaća režije za spomenuti stan i da joj plati tendu za vikendicu u Vodicama. U prvom slučaju, radilo se o režijama od siječnja 2018. do svibnja 2020. u iznosu od 27.974 kuna. U drugom o 20.037 kuna.

VEZANI ČLANCI

Kada je, prema navodima USKOK-a, dogovorena "pomoć", ta je "pomoć" i aktivirana u trenutku kada je Sveučilište u Zadru zatražilo da im Stanišić plati garanciju od oko 1,5 milijuna kuna. Njegova se tvrtka javila na natječaj za izvođenje radova na izgradnji Studentske menze sa studentskim paviljonima i kolnim prilazom na lokaciji Novog kampusa Sveučilišta u Zadru. No nije imao svu potrebnu dokumentaciju, pa je Sveučilište aktiviralo naplatu garancije. Stanišić je odustao od posla i tražio je, kako ga se sumnjiči, da mu Josipa Rimac pomogne u povratu tog novca. Ona je, kako se sumnja, nakon toga tražila Dijanu Vican da protivno interesima Sveučilišta u Zadru opozove navedeni zahtjev za naplatu. Što je ova i učinila, čime je tvrdi USKOK oštetila Sveučilište za 1, 5 milijuna kuna.

Stanišić se javio i na natječaj za izvođenje radova na obnovi prijemne zgrade Osijek HŽ Infrastrukture. Njegova je ponuda bila treća po redu, pa ga se sumnjiči da je od Josipe Rimac tražio da se založi kod predsjednika uprave tog društva da njegova tvrtka bude izabrana kao najpovoljniji ponuditelj. Josipa Rimac je, kako se sumnja, od predsjednika Uprave HŽ Infrastrukture tražila da se u preostalim, boljim, ponudama naše greška i posao dodijeli Graditelju svratišta. No on ju je odbio.

Stanišić i Dijan Vican su na ispitivanju pred USKOK-om poricali to za što ih se sumnjiči.

VIDEO Počelo suđenje Severini za nametljivo ponašanje bivše ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece i mladih