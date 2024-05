Srpski ministar ispričao kako se nabacivao popularnoj američkoj glumici: 'Planove mi je uništio Vučić!'

Trenutni srpski ministar financija Siniša Mali ispričao je jednu anegdotu iz svog života u talk showu 'AmiG' koja je zainteresirala brojne. Naime, Mali je gostujući u jednoj od emisija gledateljima priznao da se nabacivao popularnoj glumici Hilary Swank za vrijeme Roland Garrosa još 2016. godine, ali planove mu je pomrsio - Aleksandar Vučić.

- To je bilo prvi put da je Novak Đoković osvojio taj turnir. Slučajnost, nije baš slučajnost, ali tako je, Hilary i ja smo sjedili zajedno jer sam ja prvi došao i gledao sam gdje svi sjede i gledao sam gdje da sjednem, ako je moguće, do nekoga. Prepoznao sam je - počeo je priču ministar na televiziji Pink, prenosi N1.

- Naravno, relativno mlad, ja sam seo pored nje i naravno krenuo je razgovor. Malo gledamo tenis i sad vi na Rolan Garosu dobijete šešir zbog onog sunca. Ja sam stavio šešir i telefon dolje i pokušavam započeti razgovor i vidim ja da to lijepo ide. Naravno da budem iskren, ja sam dao sve od sebe. Znači sve sam dao i izmišljao i lijevo i desno i ovako i onako. Ide sve to dobro i završi se Rolan Garos i mi se dogovorimo da se vidimo u Americi - dodao je. Međutim, kada je pogledao mobitel u jednom trenutku, vidio je brdo poruka od Aleksandra Vučića.

- Nisam znao da će biti na RTS-u. Nekako su prikazali nju, a igrom slučaja i mene. Nisam gledao u telefon, nisam ništa vidio jer sam pokušavao biti u njezinoj blizini. Dok sam ga zvao, počeo je: 'Šta ćeš ti ovdje, odakle si došao?'. Rekao sam mu da je Nole pobijedio i da je sve super. Međutim, čekao me na sljedećem koraku. Hilary Swank i ja upravo smo se dogovorili da ćemo se naći na sljedećem US Openu. No Vučić mi je rekao da kao gradonačelnik Beograda idem u Teheran na potpisivanje sporazuma. Išao sam baš onih dana kada sam trebao ići u New York. Nisam to mogao objasniti. Rekao sam da idem u Iran, u Teheran umjesto u New York. To je bilo moje objašnjenje, a nitko ga nije mogao prihvatiti, kupiti i tu je bio kraj. Stjecajem okolnosti prekinula je s dečkom samo dan-dva nakon Roland Garrosa - kazao je. Dao sam sve od sebe, poručio je ministar uz osmijeh.

