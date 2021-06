Srbiju zgrozilo brutalno ubojstvo: Ubio svoju majku i otišao igrati igrice

Strašan zločin zaprepastio je Srbiju. Miljan Davidović (25) brutalno je ubio svoju majku Stanojku (62) i onda otišao igrati igrice.

Susjedi su ispričali medijima da je Stanojka Davidović pozvala svoju susjedu da prespava kod nje u subotu na nedjelju, no kad je prijateljica njegove majke došla Miljan ju je izbaci iz kuće i nije joj dao da prespava.

- Strašno, žena kao da je predosjećala da će se dogoditi nešto loše. Tu večer je ostala sam u kući sa sinom - otkrili su šokirani mještani i dodali: - Miljan je prije dvije godine napustio fakultet, inače je studirao IT. Bio je odličan učenik i dobar student, ali otkad je napustio školovanje samo je igrao igrice i spavao.

Susjeda koja je trebala prespavati se zabrinula jer joj se prijateljica nije javljala, pa je onda došla do sestre nesretne 62-godišnjakinje koja je isto pokušavala doći do Stanojke Davidović i nije uspjela. Potom su njih dvije zvale policiju i tražile od njih da s njima idu do kuće obitelji Davidović.

- Policija je zatekla Miljana kako igra igrice i kad su ga pitali gdje majka, on je odmah priznao da je ubio svoju majku i gdje se nalazi njezino tijelo - otkrili su susjedi, piše Blic.

Policajcima je bilo odmah očito da je riječ o nasilnoj smrti, a mladić je odmah priveden.

