U Srbiji se osjetio potres magnitude 3,7: 'Osjetilo se par sekundi ljuljanja'

Srbiju je danas u 13.48 sati zatresao potres s epicentrom kod Kruševca.

EMSC je objavio kako je magnituda potresa bila 4.3 prema Richteru, no ubrzo su osvježili podatke pa stoji da je potres bio ipak nešto slabiji, točnije 3.7 prema Richteru.

Epicentar potresa bio je na dubini od pet kilometara na mjestu 20 kilometara udaljenom od Ćuprije i 58 kilometara od Kragujevca.

Felt #earthquake (#земљотрес) M3.7 strikes 37 km NE of #Kruševac (#Serbia) 6 min ago. Please report to: https://t.co/GffkXwDEdU pic.twitter.com/2mmjjvyU0c