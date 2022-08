Spor ne smije trajati više od pola stoljeća ni u noćnoj mori

Što reći na spor, i to radni, koji traje više od pola stoljeća? Otpušteni radnik pokrenuo ga je kad je bio u punoj radnoj snazi kao 44-godišnjak, a trebao je poživjeti do 98. da bi doživio i posljednji pravni pečat na slučaju. Što se još tu može reći i treba li išta govoriti i propitivati tko je odgovoran za taj slučaj "s one strane", koji se ni u noćnoj mori nije smio dogoditi?



To što su na koncu inflacija i načelo monetarnog nominalizma doveli do toga da tužitelj unatoč dobivenom sporu nije dobio ni kune, samo je "šlag na gorku tortu" s obzirom na to da je shodno (ne)uspjehu u parnici presuđeno i da svaka strana snosi svoje troškove parničenja koje je trajalo više od pola stoljeća. Desetine sudaca izredale su se i ispisane su stotine stranica sudskih tumačenja. Do zapleta, koji je s vremenom zakomplicirao slučaj, došlo je u bivšoj Jugoslaviji zbog kaznenog postupka koji je trajao 10 godina dok nije otišao u zastaru, a za njegova trajanja radni je spor mirovao. Potom je sporno kaznenopravno pitanje, očigledno samo po sebi složeno, moralo biti riješeno kao prethodno pitanje u parnici.