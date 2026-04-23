Splitski gradonačelnik: Ne znači da će sigurno doći do poskupljenja odvoza otpada

-Samo nekome kome je palo na pamet rušiti Poljud, može pasti na pamet nasipavati smeće na sanirano odlagalište. Ako se to dogodi, građane ne čeka samo dupli račun za odvoz otpada, nego i povrat 15 milijuna eura europskog novca, što ćemo također morati platiti - istaknula je na konferenciji za medije predsjednica Centra, gradska vijećnica Marijana Puljak, podsjećajući na izjavu gradonačelnika Tomislava Šute da je na Karepovcu utvrđeno „ulegnuće otpada“ i da na tom prostoru postoji mogućnost odlaganja otpada pa građani ne trebaju biti zabrinuti.

-„'Ulegnuće otpada' nije čarobno stvaranje novog prostora, nego prirodno slijeganje već odloženog otpada. Na saniranoj plohi, financiranoj europskim novcem, planiraju nasipati novi otpad. Tko je donio tu odluku? Koji elaborat to dopušta? Je li Fond za zaštitu okoliša i Ministarstvo o tome obaviješteno? Je li itko provjerio je li to u skladu s uvjetima EU ugovora o sanaciji? - upitala je Puljak.

Napomenula je kako je ukupna vrijednost projekta sanacije bila je 38 milijuna eura, od čega više od 15 milijuna eura čine bespovratna EU sredstva, dobivena s ciljem trajnog zatvaranja odlagališta.

-Europska pravila ne dopuštaju bitnu promjenu namjene infrastrukture financirane iz fondova. Ako se sanirani dio ponovo koristi za odlaganje, to nije samo ekološki korak unatrag, to je potencijalna obveza povrata svih tih sredstava. I taj novac ne bi vraćao gradonačelnik iz svog džepa. Vraćali bismo ga mi, građani, uz sto posto veće račune - rekla je Puljak.

Podsjetila je kako je Tomislav Šuta, splitski gradonačlenik godinama bio na čelu CGO Lećevice. -U tom razdoblju nije napravljen ključni iskorak da se centar otvori i da Split i okolne jedinice dobiju sustavno rješenje. Sada taj isti čovjek upravlja posljedicama vlastitog neuspjeha i račun šalje građanima. Istovremeno, njegova gradska uprava poništila je nabavu opreme biostabilizatora koja bi smanjila količinu otpada i usporila punjenje Karepovca i to u trenutku kada je postupak nabave bio pred samim završetkom - rekla je Puljak.

Prema riječima gradskog vijećnika Igora Skoke, gradska vlast u mandatu Ivice Puljka podigla je razinu odvajanja otpada sa 16 na 35 posto, dok je ova vlast u samo devet mjeseci na čelu grada, to srozala na 25 posto.

-Odustali su od svih tehnologija koje smo uveli, a koje su trebale produljiti vijek trajanja Karepovca do izgradnje Lećevice. Podizanje cijene odvoza za 100 posto radi se zbog dizanja plaće zaposlenicima i zbog novozaposlenih nepotrebnih djelatnika. Cijenu će ponovo trebati podići kad se Karepovac zatvori i smeće bude trebalo odvoziti daleko, jer ovaj gradonačelnik nije uspio završiti Lećevicu. U trenutku kada inflacija divlja, nema nikakvog opravdanja za podizanje cijene građanima od 100 posto. Lagali su u kampanji da niti jedna komunalna usluga neće poskupiti, a sada dižu što god stignu i troše novac na fešte, umjesto na infrastrukturu - zaključio je Skoko.

Na optužbe iz Centra odgovorio je gradonačelnik Šuta.

-Marijana Puljak, nakon što se naputovala po Bugarskoj i Mađarskoj, ostavila je polusvijet koji je koordinirao s gradskom vlašću, ostavila je nered u Čistoći. Sve je to trebalo ispitati i mi vodimo računa o građanima Splita. Ugrađivali su strojeve koji ne zadovoljavaju uvjete biostabilizacije. Ovdje nema govora da je netko radio s lošim namjerama, ali kad sam vidio financijska izvješća, gubitci su bili ogromni, a takvi su i u većini gradskih tvrtki. Oni su zadnji koji imaju pravo govoriti', rekao je Šuta. Što se tiče mogućeg rasta cijena, naglasio je da javnost treba biti upoznata s realnim financijskim stanjem, ali i da to ne znači automatsko poskupljenje.

-Važno je da građani znaju kakvo je stanje, ali to ne znači da će sigurno doći do poskupljenja. Smatram da se i ranije trebalo obračunavati prema količini otpada i učestalosti odvoza. Taj varijabilni dio odnosi se na građane koji stvaraju otpad. Plan je nabaviti opremu koja će se ugraditi na kontejnere i mjeriti količinu otpada. To su propusti iz ranijih mandata i sada je fokus na uređenju sustava gospodarenja otpadom. Ostale općine više neće dovoziti otpad u Split, što će smanjiti prihode od odlaganja. Sve se to uzima u obzir, moramo biti maksimalno dosljedni i moramo ispitivati sve što se događa – rekao je Šuta.